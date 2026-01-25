La Juventus aggancia il treno-Champions, il Napoli a -9 dall'Inter: la classifica della Serie A
La Juventus si aggiudica la sfida contro il Napoli e infittisce così la lotta per un posto in Champions. Con il 3-0 rifilato alla squadra di Conte, la squadra di Spalletti si porta al quarto posto, agganciando la Roma. I bianconeri sono ora a 1 punto di distanza dagli azzurri.
Un risultato che fa contenta l'Inter, che vede allontanarsi il Napoli, ora a -9 dalla vetta. Dalla sfida di stasera fra Roma e Milan si saprà se i nerazzurri resteranno a +6 dal secondo posto.
Questa la classifica aggiornata di Serie A:
1. Inter – 52 punti (22 partite giocate)
2. Milan – 46 punti (21)
3. Napoli – 43 punti (22)
4. Juventus – 42 punti (22)
5. Roma – 42 punti (21)
6. Como – 40 punti (22)
7. Atalanta – 35 punti (22)
8. Bologna – 30 punti (22)
9. Lazio – 29 punti (22)
10. Sassuolo – 26 punti (22)
11. Udinese – 26 punti (21)
12. Cagliari – 25 punti (22)
13. Parma – 23 punti (22)
14. Cremonese – 23 punti (22)
15. Torino – 23 punti (22)
16. Genoa – 23 punti (22)
17. Lecce – 18 punti (22)
18. Fiorentina – 17 punti (22)
19. Verona – 14 punti (21)
20. Pisa – 14 punti (22)