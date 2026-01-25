TMW Tifosi Juventus deridono Conte: "Salta con noi". E poi intonano "O' surdato 'nnammurato"

C'è spazio anche per gli sfottò e per le prese di giro da parte dei tifosi della Juventus nei confronti di Antonio Conte, nei minuti finali della partita delle ore 18 tra i bianconeri e il Napoli, messa in cassaforte dalla Vecchia Signora con il gol del 3-0 segnato da Kostic.

A ridosso del terzo gol segnato dai padroni di casa, infatti, si segnalano un paio di episodi curiosi in cui la tifoseria della Juventus ha preso di mira il loro ex tecnico, oggi sulla panchina del Napoli. Prima si è sentito il coro "Salta con noi, Antonio Conte salta con noi", quindi gran parte dell'Allianz Stadium ha intonato la melodia e le parole di "O'surdato 'nnammurato", nota canzone napoletana usata come base dai tifosi del club azzurro per uno dei loro cori principali e anche maggiormente riconoscibili.

Non solo sfottò, però: al momento dell'uscita di Locatelli e Yildiz dal campo, infatti, i tifosi hanno riservato loro una standing ovation.