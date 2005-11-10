A tutto Cisse tra Milan e Nazionale italiana: "Avete visto solo il 40% di quello che posso fare"

Otto gol tra campionato ed Europa League, una tripletta che ha acceso i riflettori sul suo talento e una convocazione con la Nazionale maggiore. Alphadjo Cisse sta vivendo un inizio di stagione da protagonista con la maglia del Milan, ma il suo percorso parte da molto lontano, da un campetto di periferia e dai sacrifici di una famiglia che non ha mai smesso di credere in lui. In un'intervista a Cronache di Spogliatoio, il giovane rossonero ripercorre le tappe della sua crescita: il ruolo fondamentale dei genitori, l'esperienza al Catanzaro, la scelta del Milan al posto del PSV, il rapporto con i compagni e gli allenatori, fino al sogno realizzato di giocare a San Siro. Senza dimenticare le proprie origini e quella spensieratezza che, nonostante tutto, continua ad accompagnarlo in campo.

Sulle origini e i primi passi nel calcio: "La mia vita è cambiata nella fabbrica di mio padre. Un dirigente del Verona andò a cercarlo fino a lavoro per pregarlo di portarmi da loro. Lui fa l'operaio, da sempre: ogni giorno alle 17 staccava dal lavoro e alle 17:15 era già sotto casa nostra, mi chiamava e mi portava a giocare a calcio. Pensate che mi ricordo ancora la prima volta. Era pomeriggio. Salì in casa e mi disse: 'Vieni, ti porto in un posto'. E siamo andati al campetto. È stato lui a trasmettermi la passione per il calcio e, da quel momento, non mi sono mai più fermato. I miei genitori hanno fatto tantissimi sacrifici per supportarmi in questo percorso: mia mamma, quando aveva i giorni di riposo dal lavoro, saliva con me in autobus per accompagnarmi agli allenamenti".

Sulla famiglia, il sostegno dei genitori e l'importanza di restare con i piedi per terra: "Mia mamma è una mamma… molto esigente. Ma mi aiuta a rimanere sul pezzo ed evitare che la notorietà possa travolgermi. Quindi con lei diventa tutto più semplice. Mi ripetono ogni giorno che sono orgogliosi di me, ma fanno anche di tutto per mantenermi con i piedi per terra. Me lo dice spesso anche Carlos, il viceallenatore del Milan: 'Circondati di persone che ti vogliono veramente bene e che ti aiutano a rimanere concentrato'. Di questo sono certo: del bambino che ero mi porto dietro la spensieratezza. Gioco con il sorriso. È difficile non averlo in questi primi mesi".

Sulla convocazione in Nazionale maggiore: "Stavo andando a fare l'intervista pre-partita contro il Ferencváros in Europa League e mi hanno fermato per dirmi: 'Alpha, ti hanno chiamato in Nazionale… maggiore!'. Avevo la partita, ho realizzato solo dopo. Voglio dimostrare di poterci stare. La chiamata era nell'aria, erano giorni che me ne parlavano… ma questa è la mia grande occasione. Non ho avuto la possibilità di fermarmi a pensare al mio percorso. Il calcio viaggia veloce".

Sul percorso, le ambizioni e la fiducia in sé stesso: "Qualche settimana fa mi avevano chiesto quanto avessi fatto vedere del calciatore che sono. Avevo risposto il 70%. Posso dire? Forse devo abbassare un po'… diciamo il 40%, perché devo migliorare sotto tantissimi aspetti, ma allo stesso tempo so chi sono e quanto valgo. Nella passata stagione, Aquilani, che era il mio mister a Catanzaro, mi disse che 'se non giocherai almeno 10 anni in Serie A, per me avrai fallito'. L'ho presa come uno stimolo positivo, una frase che mi ha spinto a fare sempre meglio e a credere in ciò che posso fare.

Uno dei miei amici nel calcio è Favasuli, l'ho conosciuto proprio lo scorso anno in B. Ci trovavamo spesso a parlare… a fantasticare. Ricordo ancora il giorno in cui mi disse: 'Pensa a quando un giorno ci affronteremo con due grandi squadre'. Sorrisi. 'Sarebbe bello ritrovarci in Serie A, ma forse per me è un po' troppo tardi, ho già 23 anni…'. Invece ce l'ha fatta anche lui: Milan-Napoli sarà a dicembre, vedremo. Era il mio autista, mi accompagnava al campo. Lui è la dimostrazione che non esiste un'età per smettere di sentirsi giovani o di crederci, a prescindere dal percorso".

Sul cambiamento, dalla fabbrica del padre alla decisione più importante della carriera: "Proprio in quei mesi, la mia vita è cambiata di nuovo. Non più nella fabbrica di mio padre. Nel giro di pochi giorni ero passato dal chiedermi quanto fossi lontano dalla Serie A al ritrovarmi davanti alla decisione più importante della mia carriera. Sono sincero: non ho vissuto molto bene quel momento. Quando sono arrivato al Catanzaro, avevo giocato soltanto due partite da cinque minuti in A, tra l'altro anche contro il Milan. Aquilani e il direttore Polito mi hanno voluto fortemente, mi hanno dato la spinta. Era la mia prima esperienza lontano da casa. In pochi mesi ho segnato tantissimo, tutti mi volevano. E a gennaio ero praticamente su un volo per l'Olanda, direzione Rotterdam, per firmare con il PSV. Ma poi è arrivato il Milan".

Sulla scelta del Milan e il sostegno dei genitori: "Il gruppo WhatsApp dei miei amici era esploso: 'Alpha, ma è vero?!'. E io: 'Sì ragazzi, sì!'. Non volevo sbagliare la scelta: il PSV mi voleva subito, mentre il Milan mi avrebbe lasciato terminare la stagione in Serie B. Due grandi squadre, ma il Milan… come lo spieghi. Vivevo un mix di emozioni, i miei genitori mi hanno detto di stare tranquillo e che il meglio stava per arrivare. Abbiamo deciso che questa era la scelta giusta. E vedendo come sta andando, direi che abbiamo avuto ragione".

Sull'arrivo al Milan, l'infortunio e il rapporto con Amorim: "Le prime volte in cui sono venuto a Milanello, l'ho fatto per curarmi dall'infortunio. Il Milan mi ha lasciato a Catanzaro, sì, ma dopo pochi giorni mi sono fatto male. Infatti avevo dei grandi dubbi: 'Arrivo al Milan dopo un infortunio, vediamo come va'. Proprio di questo mi ha parlato Amorim appena ci siamo visti: ci siamo concentrati sull'infortunio, mi ha spiegato cosa si aspettava da me in campo. È una bella persona, che con noi giovani ci sa fare. E sa tenermi con i piedi per terra. Anche se non sono una persona a cui piace volare con la mente".

Sulla tripletta in Europa League e la promessa mantenuta: "Anche dopo la tripletta in Europa League, devo dire che a me era già tutto chiaro: è stata solo la conferma che ho dato a me stesso che ci posso stare a questi livelli. Non l'ho vissuta come un punto d'arrivo, ma come una promessa mantenuta al bambino che ero. E soprattutto come una promessa da mantenere ancora. Anche se arrivavo da un lungo infortunio, anche se sono giovane e devo migliorare in tantissimi aspetti, non ho mai avuto dubbi sulle mie qualità e su dove potessi arrivare. Sono molto esigente con me stesso, proprio come mia mamma".

Su Modric, Pogba e i suoi idoli: "Un consiglio su cosa devo migliorare me lo ha dato Modric: devo saper leggere meglio il gioco e capire i momenti della partita. Lui è un grande, una persona spettacolare, disponibile a farti imparare, interessante da ascoltare. Anche se il mio idolo era molto diverso da ragazzo: Paul Pogba, quando era alla Juventus. Facciamo cose diverse in campo e sicuramente, per un bambino, il suo taglio di capelli non passava inosservato… magari me lo faccio in futuro! Di lui apprezzavo il fatto che faceva divertire le persone: è quello che voglio fare anch'io".

Sulla spensieratezza, il Verona e il suo modo di giocare: "Sono molto spensierato quando vado in campo. Che sia giocare in Serie B o andare a San Siro, penso sia la normalità per me. Sono la persona di sempre. Da ragazzino ero fissato con le rovesciate, ho fatto cinque o sei gol incredibili… adesso evito di farle! Nelle giovanili del Verona ho avuto un allenatore, Paolo Sammarco, che ha forgiato il modo di giocare che ho oggi: mi ha lasciato tanta libertà, facendomi capire come devo esprimermi".

Sui giovani talenti italiani e la fiducia nelle proprie qualità: "L'Italia è piena di giovani forti, ve lo assicuro. Dipende tutto dalle possibilità che ti vengono date. Negli ultimi mesi ne sono usciti tanti, tra cui io, e sono sicuro che ne usciranno ancora tanti altri nel prossimo futuro. Quando arrivi a un certo livello, rimani stupito: uno su tutti, io sono rimasto colpito da Pisilli, è troppo forte. Lo conoscevo, ma quando ci ho giocato insieme ne ho capito la forza. E ho capito la mia quando, nei primi anni a Verona, approcciavo ai grandi: il livello si alzava, ma io continuavo ad avere fiducia, a capire che avrei potuto fare grandi cose se avessi seguito il percorso. Di avere qualcosa di speciale".

Su Seedorf, il Milan e il sogno di San Siro: "Mi ispiravo al calciatore di cui avevo la maglia da piccolo: Clarence Seedorf. Me l'aveva regalata mia mamma, era quella che utilizzavo al campetto. Quindi forse ce l'avevo nel destino di venire qui. Seedorf è diventato un idolo a San Siro. Il luogo in cui percepisci la grandezza, la pressione, l'effetto di giocare in uno stadio che rappresenta il sogno dei bambini. Esserci, adesso, è come dire al bambino che ero: 'Hai visto? Ce l'hai fatta'. È una grande motivazione per me. Ma sono abbastanza spensierato per non subirlo. Quando inizi a giocare, te ne accorgi meno e non ci fai caso: è più facile. I tifosi sono attaccatissimi alla squadra, te ne accorgi non solo a Milano, ma in tutto il mondo. E così capisci dove ti trovi. Mi ha colpito tantissimo l'organizzazione che c'è qui".

Sulla vita cambiata e la voglia di rimanere sé stesso: "Negli ultimi mesi la mia vita è cambiata tantissimo, forse più di quanto riesca ancora a rendermi conto. Ci sono momenti in cui mi fermo e penso a quanto sia diverso tutto rispetto a poco tempo fa. Il calcio mi sta portando in posti che sognavo, ma dentro resto sempre lo stesso ragazzo. So quali sono le mie ambizioni. E forse è proprio questo che mi aiuta a non perdere me stesso, anche quando tutto cambia. Cerco di godermi ogni momento, senza dimenticare da dove sono partito e tutte le persone che mi hanno accompagnato fin qui".

Sul cognome e sulla pronuncia corretta: "Mi chiamo Cisse, senza accento. Il mio nome viene letto in qualunque modo, ma si pronuncia 'Sisse'. Ho dovuto anche inviare un vocale ai telecronisti!"