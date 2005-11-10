"Le mie origini sono nigeriane, quindi ho anche un legame con quella cultura". Nato a Bergamo, tuttavia Alessandro Marcandalli ha rimarcato il suo rapporto con la Nigeria e anche per questa ragione non ha ancora deciso quale maglia della Nazionale indossare. In fin dei conti "la mia famiglia mi ha trasmesso tanto di quella terra", ha raccontato in un'intervista al Corriere dello Sport. "Ci sono stato quando avevo due anni, quindi non ricordo praticamente nulla, ma mi piacerebbe tornarci".

Futuro in...

Dovesse mai essere chiamato per rappresentare la Nigeria o l'Italia, cosa sceglierebbe? "Intanto aspettiamo che squilli il telefono, poi vedremo", ha detto il centrale del Genoa. "Si tratta di una scelta importante, sono legato alle mie origini nigeriane, ma è una cosa sulla quale rifletterò quando arriverà il momento".

Bonucci in tribuna

Tuttavia, va ricordato che nelle pre-convocazioni il ct Azzurro Roberto Mancini l'avesse inserito in lista, mentre il suo collaboratore Leonardo Bonucci ha presenziato in tribuna per vederlo all'opera contro il Frosinone lo scorso 12 settembre. "Sì, l’ho saputo dopo", ha spiegato Marcandalli. "È sicuramente una bella soddisfazione e uno stimolo ulteriore". Infine, incalzato su un interrogativo curioso, il difensore più forte della Serie A, il 24enne ha risposto subito: "Bastoni è il più completo".