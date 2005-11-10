Artem Dovbyk a Bologna è un oggetto misterioso. Da quando è sbarcato in Emilia l'attaccante ucraino ha giocato poco più di cento minuti e ha realizzato un solo gol, la rete del definitivo 2-2 nella sfida contro il Sassuolo dello scorso 6 settembre. Da allora sono trascorsi oltre due mesi, il calciatore classe '97 ha rimediato anche un problema muscolare ma già da tempo è al 100%. Nonostante ciò, non riesce a scalare le gerarchie di Raffaele Palladino. "Dovbyk ha un problema più mentale che fisico, deve sbloccarsi - ha dichiarato ieri ai nostri microfoni l'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci -. Ha recuperato la piena funzionalità del flessore operato, ormai da tempo. Aveva un deficit di forza, colmato col lavoro. Il ragazzo deve ritrovare un po' di fiducia in se stesso, nel gioco e anche nei contrasti. Per adesso stiamo aspettando, speriamo che riesca a darci il suo contributo, poi a gennaio vedremo".

Al Girona l'anno di gloria

Dovbyk arrivò lo scorso 30 luglio in prestito dalla Roma nell'operazione che ha portato Santi Castro nella Capitale a titolo definitivo. Ma ieri, per la prima volta, Fenucci ha aperto a un suo ritorno in giallorosso già a metà stagione. All'interruzione del prestito per un calciatore che solo due anni e mezzo fa viveva i giorni migliori della sua carriera. Stagione 2023/24: Dovbyk coi suoi 24 gol vinse il titolo di capocannoniere del campionato spagnolo, trascinò il Girona in Champions League e venne poi inserito anche nella lista ai trenta candidati per la vittoria del pallone d'oro 2024. Cosa è successo da allora?

Poi il crollo verticale

Il trasferimento alla Roma è stato l'inizio del declino, 30 milioni di euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita per un centravanti che nella Capitale non s'è mai espresso sui livelli mostrati in Spagna. I primi mesi in giallorosso sono complicati anche a causa dei continui cambi di allenatore, poi l'arrivo di Claudio Ranieri e un rendimento almeno accettabile: alla fine della stagione, 17 gol in 45 partite tra campionato e coppe. E dopo? Il nulla più totale. Arriva Gasperini che fin da subito lascia intendere che Dovbyk non è il centravanti adatto per il suo tipo di calcio: gli infortuni e l'arrivo di Malen fanno il resto, aprono le porte al suo prestito al Bologna. Ma oggi - a tre mesi e mezzo da quell'operazione - il bomber ucraino è di nuovo al punto di partenza: a gennaio potrebbe di nuovo cambiare squadra.