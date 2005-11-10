Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Gnonto: "A Firenze sembra che tutti tifino Fiorentina. Avevo bisogno di tornare in Italia"

Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
Oggi alle 15:08Serie A
11.11.2026 15:08Serie A
Fonti preferite
L'esterno offensivo si racconta: "Ho capito di aver fatto bene ad andare in Svizzera quando è arrivata la convocazione in Nazionale".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Wilfried Gnonto, esterno offensivo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club viola, raccontando gli anni trascorsi lontano dall'Italia: "All'inizio è stata dura. Mi mancavano casa, gli amici e le mie abitudini. Sembrava un salto nel buio, ma è stata una delle scelte migliori che potessi fare e oggi è un mio punto di forza. I miei genitori mi sono stati accanto sia in Svizzera sia in Inghilterra. Hanno fatto tanti sacrifici e cercare di ripagarli mi dà una motivazione in più. Mi piace mettermi alla prova e fare esperienze nuove. Sono preciso, il disordine mi mette ansia, ma sono anche solare, mi piace divertirmi e cerco di trasmettere energia positiva".

Andare in Svizzera è stato un passo decisivo?
"Ho capito di aver fatto la scelta giusta quando è arrivata, a sorpresa, la convocazione dell’Italia. Ero in Svizzera e mi sono reso conto che quel percorso mi aveva aiutato ad arrivare in Nazionale, forse prima di quanto sarebbe successo altrimenti. A molti sembrava strano che lasciassi l’Inter, ma per me la decisione è stata semplice. Credevo nelle mie qualità e sapevo che, con il livello di quella rosa, trovare spazio in prima squadra sarebbe stato difficile. Debuttare così giovane in Champions League è stato incredibile. L’esordio in Nazionale è stato surreale, ricordo ogni dettaglio e conservo la maglia incorniciata a casa".

Ha giocato in Inghilterra, poi è arrivata la Fiorentina.
"La Premier League era un sogno. È stata un’esperienza bellissima e mi ha fatto crescere tanto. Il primo gol è stato speciale, così come quello contro lo United a Old Trafford. A Firenze mi sono ambientato in fretta, come mi succede di solito. Avevo bisogno di tornare in Italia. Qui mi sento a casa e sono più a mio agio. Mi piace girare in bicicletta la sera, quando c’è meno gente, e mi è già capitato che qualcuno mi riconoscesse. Sembra che qui tifino tutti Fiorentina. Incontri tifosi viola ovunque e ti senti parte di qualcosa di grande".

Articoli correlati

Immagine news 1
Fiorentina, Gnonto: "Non mi sento sotto pressione per la titolarità"
Immagine news 2
Fiorentina, Gnonto: "Non ero più abituato a stare tra italiani, ma sta andando tutto bene"
Immagine news 3
Gnonto: "Felicissimo di essere alla Fiorentina, Vanoli ci ha chiesto di ripartire da zero"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
15:41 Serie A
Primavera 1, è Ibra-show nel 5-1 all'Albinoleffe. Cassano segna sotto gli occhi di Mancini
Immagine news 2
15:38 Serie ATMW
TMWUn recupero importante per Spalletti: oggi è tornato ad allenarsi in gruppo Conceicao
Immagine news 3
15:34 Serie A
Under 17 travolgente contro il Lussemburgo: 6-0, in gol anche Sorrentino e Pipitò
Immagine news 4
15:30 Serie A
Napoli, che mercato sarà? Manna: "Cifre folli anche per chi ha dimostrato poco"
Immagine news 5
15:22 Serie A
Mondiale Under 17, i convocati di Franceschini: c'è Cassano, Croci unico 2010
Immagine news 6
15:16 Serie ATMW
TMWDel Piero: "Certe ricorrenze dei Mondiali mi mettono i brividi. Il 2006 nostalgia e orgoglio"
Immagine news 7
15:12 Serie A
Altri problemi per l'Inter. Tuchel: "Spence out domani, ma con la Spagna dovrebbe esserci"
Immagine news 8
15:08 Serie A
Gnonto: "A Firenze sembra che tutti tifino Fiorentina. Avevo bisogno di tornare in Italia"
Immagine editoriale di Marco Conterio
Emergenza Inter, tutti i perché: non c'è un nuovo Pio Esposito ed è costruita per un solo modulo (poco europeo). L'Under 23 ancora non produce e il mercato sta prendendo una direzione diversa
Primo piano
Immagine top news n.0 Un recupero importante per Spalletti: oggi è tornato ad allenarsi in gruppo Conceicao
Immagine top news n.1 L'America sonda il terreno per l'Inter: no di Oaktree, non cederà le quote nel 2027
Immagine top news n.2 Chi è Camello, possibile colpo a zero per il Como a giugno. Ma può arrivare prima
Immagine top news n.3 Osmajic trascina il Genoa, l'agente: "Non è una sorpresa. Ecco le altre italiane che lo volevano"
Immagine top news n.4 Il Milan rompe gli indugi: vuole Tresoldi già a gennaio in coppia con Ramos. Costi e retroscena
Immagine top news n.5 Roma, il sogno Endrick prende quota: Gasperini aspetta il grande colpo per puntare in alto
Immagine top news n.6 Como, il ds Ludi: "Ramon? Ogni anno Nico Paz deve tornare al Real, e poi..."
Immagine top news n.7 L'Inter perde i pezzi: dopo Bonny, si fermano anche Thuram e Stankovic. Chivu preoccupato
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.2 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.3 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Anellucci: "Lazio, c'è una cosa che Gattuso ha capito perfettamente"
Immagine news Altre Notizie n.2 Spalletti e Allegri: quale lavoro salvare? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Rampulla: "Spalletti con i tanti infortuni non ha mai avuto la vera Juve"
Serie A
Immagine box news Serie A Pisilli: "Sempre grato a Mou, Gasp un maestro. Scudetto? A Roma si festeggerebbe alla grande"
Immagine box news Serie A Primavera 1, è Ibra-show nel 5-1 all'Albinoleffe. Cassano segna sotto gli occhi di Mancini
Immagine box news Serie A Un recupero importante per Spalletti: oggi è tornato ad allenarsi in gruppo Conceicao
Immagine box news Serie A Under 17 travolgente contro il Lussemburgo: 6-0, in gol anche Sorrentino e Pipitò
Immagine box news Serie A Napoli, che mercato sarà? Manna: "Cifre folli anche per chi ha dimostrato poco"
Immagine box news Serie A Mondiale Under 17, i convocati di Franceschini: c'è Cassano, Croci unico 2010
Serie B
Immagine box news Serie B Catanzaro, influenza per Iemmello e Pafundi: da valutare il recupero
Immagine box news Serie B Südtirol, Lovisa: "Il calcio cambia continuamente, bisogna mettere in discussione le proprie certezze"
Immagine box news Serie B Pisa, Sapola brilla allo Spezia: Bologna e Frosinone sulle tracce del difensore
Immagine box news Serie B Cresce la Serie B, impatto produttivo complessivo di 1,6 miliardi di euro
Immagine box news Serie B Catanzaro, Iemmello rinnova fino al 2028: il capitano resta, ma niente annunci
Immagine box news Serie B Nasce "Fight for Samp", il videogioco dei tifosi della Sampdoria: il boss finale è il Viperetta
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Campedelli lascia Forlì. Carpi, ecco Miramari
Immagine box news Serie C Ravenna, quanto giocherà Ronaldinho? Atteso per la rifinitura, potrebbe partire titolare
Immagine box news Serie C Il Potenza di Tisci secondo solo al Barcellona di Yamal: il dato sui gol fatti
Immagine box news Serie C "Sistema arbitrale corrotto e mafioso". Lo sfogo di Criscitiello dopo Folgore Caratese-Carpi
Immagine box news Serie C Tutti a vedere il ritorno di Ronaldinho? La Curva del Ravenna: "Tolleranza zero per colori di altri club"
Immagine box news Serie C L'ex Bari Andrisani: "Marino ha portato giocatori all'altezza. E a gennaio interverrà ancora"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Juventus all'esame Lione: il programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Immagine box news Calcio femminile Prima gioia europea per la Roma, l'Inter cade con il City. I risultati della UWCL
Immagine box news Calcio femminile Bertolini: "Italia favorita nel play off per il Mondiale. Dragoni? Il più grande talento azzurro"
Immagine box news Calcio femminile Roma-Servette, le formazioni ufficiali: Pilgrim preferita a Piemonte. C'è Marinelli dal 1°
Immagine box news Calcio femminile Inter-Manchester City, le formazioni ufficiali: Polli guida l'attacco. Bugeja e Glionna esterne
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, al via la 4ª giornata: oggi scontro diretto per la Roma. In campo l'Inter
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
11 novembre 2006, la Roma espugna San Siro e vince la millesima partita della sua storia
Immagine box news Fantacalcio Chi prendere e chi evitare al Fantacalcio del Sassuolo di D'Aversa
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi