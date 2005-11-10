Altri problemi per l'Inter. Tuchel: "Spence out domani, ma con la Spagna dovrebbe esserci"

Non è un bel periodo per l'Inter, che continua a ricevere pessime notizie dall'infermeria. Thomas Tuchel, ct dell'Inghilterra, ha parlato poco fa in conferenza stampa e ha annunciato: "Spence e Konsa sono entrambi fuori per domani. La speranza e la convinzione è che entrambi svolgeranno un allenamento individuale venerdì, un allenamento di squadra sabato e saranno pronti per la partita contro la Spagna di domenica".

Niente di grave, ma è già il quarto problema

Spence non preoccupa Chivu, ma va considerato che sono fermi ai box Bonny, Thuram e Stankovic. Inoltre Stones e Jones sono tornati in panchina contro il Como dopo una lunga assenza, Pavard è rientrato in Champions contro il Feyenoord e Lautaro Martinez sta lavorando per esserci contro l'Atalanta. Non la situazione ideale per il tecnico dei nerazzurri.