Mondiale Under 17, i convocati di Franceschini: c'è Cassano, Croci unico 2010
Simone Lorini
La FIFA ha reso note le rose delle squadre che parteciperanno al prossimo Mondiale Under 17 in Qatar. L'Italia partirà alla volta di Doha lunedì prossimo e ha confermato la rosa indicata per lo stage in programma a Roma, ma con la possibilità di effettuare variazioni nei prossimi giorni.
L’Italia, che nella passata edizione – sempre in Qatar – ha conquistato una storica medaglia di bronzo, è stata inserita nel Gruppo E insieme a Giamaica, Costa d’Avorio e Uzbekistan. La formazione azzurra, che arriva all’appuntamento dopo aver conquistato il titolo europeo lo scorso 7 giugno (Belgio-Italia 1-1, 4-5 dtr), esordirà venerdì 20 novembre (ore 16) contro i pari età giamaicani sul Campo 3 dell’Aspire Zone di Doha, prima di affrontare rispettivamente gli ivoriani, sempre sul terreno di gioco numero 3, lunedì 23 novembre (ore 15.30) e gli uzbeki, sul Campo 5, giovedì 26 novembre (ore 15).
Le prime due classificate dei dodici gironi, più le otto migliori terze, accederanno alla fase a eliminazione diretta, che prevede i sedicesimi di finale (lunedì 30 novembre e martedì 1° dicembre), gli ottavi (giovedì 3 e venerdì 4 dicembre), i quarti (lunedì 7 dicembre), le semifinali (giovedì 10 dicembre) e le finali (domenica 13 dicembre): 3° posto (ore 13.30), sul Campo 2 dell’Aspire Zone, e 1° posto (ore 17) allo Stadio ‘Ahmad Bin Ali’ di Doha.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter), Christian Lupo (Lecce);
Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Davide Rigo (Juventus), Ludovico Varali (Parma);
Centrocampisti: Riccardo Cassano (Como), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Atalanta);
Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Lazio), Diego Perillo (Atalanta).