Mondiale Under 17, i convocati di Franceschini: c'è Cassano, Croci unico 2010

La FIFA ha reso note le rose delle squadre che parteciperanno al prossimo Mondiale Under 17 in Qatar. L'Italia partirà alla volta di Doha lunedì prossimo e ha confermato la rosa indicata per lo stage in programma a Roma, ma con la possibilità di effettuare variazioni nei prossimi giorni.

L’Italia, che nella passata edizione – sempre in Qatar – ha conquistato una storica medaglia di bronzo, è stata inserita nel Gruppo E insieme a Giamaica, Costa d’Avorio e Uzbekistan. La formazione azzurra, che arriva all’appuntamento dopo aver conquistato il titolo europeo lo scorso 7 giugno (Belgio-Italia 1-1, 4-5 dtr), esordirà venerdì 20 novembre (ore 16) contro i pari età giamaicani sul Campo 3 dell’Aspire Zone di Doha, prima di affrontare rispettivamente gli ivoriani, sempre sul terreno di gioco numero 3, lunedì 23 novembre (ore 15.30) e gli uzbeki, sul Campo 5, giovedì 26 novembre (ore 15).

Le prime due classificate dei dodici gironi, più le otto migliori terze, accederanno alla fase a eliminazione diretta, che prevede i sedicesimi di finale (lunedì 30 novembre e martedì 1° dicembre), gli ottavi (giovedì 3 e venerdì 4 dicembre), i quarti (lunedì 7 dicembre), le semifinali (giovedì 10 dicembre) e le finali (domenica 13 dicembre): 3° posto (ore 13.30), sul Campo 2 dell’Aspire Zone, e 1° posto (ore 17) allo Stadio ‘Ahmad Bin Ali’ di Doha.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter), Christian Lupo (Lecce);

Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Davide Rigo (Juventus), Ludovico Varali (Parma);

Centrocampisti: Riccardo Cassano (Como), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Atalanta);

Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Lazio), Diego Perillo (Atalanta).