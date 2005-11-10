Provstgaard inamovibile, Gudmundsson preoccupa: la sosta nazionali della Lazio

Lazio moderatamente colpita dalla pausa nazionali con 8 giocatori impiegati, buona parte dei quali anche in modo moderato. Tegola Gudmundsson, che si è fermato con la sua nazionale dopo mezz'ora.

Preoccupazione per Gudmundsson. Provstgaard avanza posizioni

Lussazione alla spalla sinistra per l'attaccante islandese, che è uscito al 30' della partita contro l'Estonia. Stando alle ultime parole di Rino Gattuso il rischio è addirittura di uno stop di due mesi. Brian Riemer, ct della Danimarca, punta forte su Oliver Provstgaard: 4 partite da titolare, mai sostituito. Il connazionale Isaksen ha avuto meno minutaggio ma comunque presente in tutte le partite e ha trovato un gol e un assist nelle due sfide vinte contro il Galles. Due partite da titolare su tre per Sutalo, subentrato solo nell'ultimo quarto d'ora della partita persa per 0-7 contro l'Inghilterra. Scarso minutaggio per Taylor e Tavares, solo panchina per Mandas. Infine Frattesi, due volte titolare con la Nazionale, e molto positivo con tanto di gol segnato alla Turchia nel successo per 1-4 a Bursa. Non è riuscito a togliere la titolarità a Barella nell'Inter, potrebbe farlo con la maglia azzurra.

Il minutaggio in nazionale della Lazio

Oliver Provstgaard (Danimarca) — 360 minuti

Gustav Isaksen (Danimarca) — 218 minuti

Josip Sutalo (Croazia) — 194 minuti

Davide Frattesi (Italia) — 193 minuti

Albert Gudmundsson (Islanda) — 30 minuti

Kenneth Taylor (Olanda) — 23 minuti

Nuno Tavares (Portogallo) — 16 minuti

Christos Mandas (Grecia) — 0 minuti