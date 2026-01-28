PSG-Newcastle, le formazioni ufficiali: tanti ex Serie A in campo, sorpresa Elanga
TUTTO mercato WEB
Di seguito le formazioni ufficiali di PSG e Newcastle, sfida valida per l'ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League:
Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
Newcastle (3-4-3): Pope; Thiaw, Botman, Burn; Miley, Tonali, Ramsey, Hall; Elanga, Woltemade, Willock. All. Eddie Howe
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile