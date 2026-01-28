Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
PSG-Newcastle, le formazioni ufficiali: tanti ex Serie A in campo, sorpresa Elanga

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:09
Michele Pavese

Di seguito le formazioni ufficiali di PSG e Newcastle, sfida valida per l'ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League:

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Newcastle (3-4-3): Pope; Thiaw, Botman, Burn; Miley, Tonali, Ramsey, Hall; Elanga, Woltemade, Willock. All. Eddie Howe

