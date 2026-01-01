PSG, occhio all'Arabia: in arrivo un'offerta da capogiro per Dembelé dopo i Mondiali

La Saudi Pro League sta gettando le basi per un ambizioso colpo estivo: il Pallone d'Oro Ousmane Dembélé. Secondo quanto rivelato da Sky Sports UK, figure di spicco del campionato saudita stanno già effettuando sondaggi preliminari per portare nel Paese uno dei più grandi talenti del calcio mondiale, attualmente al Paris Saint-Germain, nel 2026.

È in fase di preparazione un'offerta economica assai cospicua, per cercare di attirare l'attenzione dell'attaccante francese e portarlo via dal PSG dopo i Mondiali di quest'estate. I venti dell'Oriente suggeriscono che l'Arabia si stia preparando ad una "seconda ondata" di acquisti di top player di club europei. Stando a quanto riferito dall'entourage, il 28enne francese non si farà distrarre dall'oro ed è pienamente concentrato sulla stagione nella truppa di Luis Enrique. L'obiettivo è il bis in Champions League, così come della Ligue 1, per poi sognare il Mondiale in estate con la Nazionale.

Con due anni e mezzo di contratto rimanenti, il PSG è pronto ad avviare i colloqui con Dembélé per un rinnovo. Tuttavia, il presidente Nasser Al-Khelaifi ha avvertito questa settimana che ogni giocatore deve rientrare nella struttura salariale del club. Il patron qatariota ha dichiarato ai media francesi: "La politica del club prevede un tetto salariale per i giocatori, come tutti sanno. Tutti devono rispettarlo. La squadra e il club sono più importanti di chiunque altro". Dembelé, nella scorsa stagione da 6 trofei su 7 possibili, ha segnato 35 gol e fornito 14 assist in 53 presenze.