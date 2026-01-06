PSV e soprattutto Villarreal in pressing per Casadei. Che però può restare al Torino

Nell'importante successo contro il Verona della scorsa giornata, il Torino ha festeggiato anche il primo gol stagionale di Cesare Casadei, centrocampista alle prese con un avvio di stagione complicato e attualmente al centro di diverse voci riguardanti il calciomercato invernale.

Il giocatore scuola Inter nei giorni scorsi è stato sondato sia da Lazio che da Fiorentina, due club che però non hanno mai realmente affondato il colpo. Qualche tentativo più concreto è invece arrivato dall'estero, come scrive quest'oggi il quotidiano Tuttosport. Il PSV Eindhoven avrebbe voluto acquistarlo già un anno fa e nelle ultime ore è tornato a farsi sotto. Così come si è proposto con convinzione il Villarreal, club spagnolo che porterebbe volentieri l'ex Chelsea in Liga.

Ad oggi però non sembrano esserci indicazioni in questo senso, col Torino che intanto lavora alle uscite a centrocampo di Asllani e Ilic. Nonostante non giochi titolare dal 30 novembre, Casadei è pezzo importante della rosa di Baroni, col tecnico che ha grande fiducia in lui. E lo stesso Casadei non sembra particolarmente attratto dall'idea di lasciare la maglia granata a metà stagione, soprattutto per volare in un campionato estero in cui dovrebbe per forza di cose avere un periodo di adattamento. Per questo ad oggi le due parti sembrano convinte di andare avanti insieme, anche se col mercato aperto non sono da escludere scenari diversi...