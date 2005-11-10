Primo gol con il Galatasaray per Leao: "Mi hanno accolto tutti bene, sono in un grande club"

Dopo il primo gol con la maglia del Galatasaray, Rafael Leao ha raccontato le sue sensazioni e ha dedicato un pensiero anche al capitano Bardakci, assente per squalifica: "Dal momento in cui sono arrivato, la stampa, gli allenatori e i miei compagni mi hanno accolto benissimo. Mi hanno abbracciato. Giocare in un grande club come il Galatasaray e in Champions League mi rende molto felice. Sono contento di lavorare affinché il Galatasaray continui a essere nel posto che merita".

Poi il messaggio per Bardakci: "Il nostro capitano oggi era squalificato, non penso che lo meritasse. Ovviamente non è una decisione che posso prendere io, ma volevamo conquistare questa vittoria anche per lui".

Leao si è sbloccato nella vittoria per 4-0 contro il Konyaspor, realizzando il rigore del definitivo poker nella ripresa. Un gol importante per l'attaccante portoghese, tornato titolare dopo tre settimane e schierato da Okan Buruk nel tridente offensivo insieme a Victor Osimhen e Barış Alper Yılmaz.