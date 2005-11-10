Osmajic questa volta fa l’assist, Messias segna: Genoa avanti 2-0 sulla Fiorentina

Oggi Rapid Bucarest-Genoa, tanti gli assenti per De Rossi: Bijlow e Messias a Genova

Genoa, Messias: "Siamo tristi per la sconfitta. Indossare questa maglia deve essere un orgoglio"

Messias: "De Rossi in questi giorni non dormirà. Vi spiego il faccia a faccia tra me e i tifosi"