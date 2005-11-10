Osmajic questa volta fa l’assist, Messias segna: Genoa avanti 2-0 sulla Fiorentina
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Andrea Piras
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Oggi alle 15:17Serie A
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10.10.2026 15:17Serie A
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Che partenza del Genoa. La squadra De Rossi trova il raddoppio contro la Fiorentina. Osmajic questa volta diventa assistman ed effettua un cross perfetto per Junior Messias, abile a depositare il pallone in rete approfittando dell’errore di Ranieri.
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