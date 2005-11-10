Antonio Raimondo, attaccante del Frosinone e grande rivelazione della Serie A, in una intervista a Repubblica spiega i propri modelli di vita e ripercorre la propria carriera sportiva, più che calcistica: "Mio padre Pietro, finanziere, resta il punto di riferimento. Mi ha introdotto al mondo dello sport: prima il judo, poi il nuoto".

E il calcio?

"Da bambino mi nascondevo dal pallone, poi ho visto gli altri che giocavano e mi sono sbloccato. Non ero un fenomeno e alcune maestre mi scoraggiavano: “Meglio che torni a studiare”".

Sua mamma, Rossella, cosa le diceva?

"Quando ho lasciato casa, per trasferirmi a Bologna, ha accusato un po’ il colpo, ma non mi ha mai ostacolato. È stata una fase delicata: ho scelto di tatuarmi proprio il momento della partenza, con papà che mi tiene per mano alla stazione. Tra gli ultras di famiglia, c’è anche nonno Antonio, che non perde una partita. Resto legatissimo alla sua terra, il Cilento, anche se io sono nato a Ravenna, dove papà si è trasferito per lavoro".