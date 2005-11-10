Ramos scatenato, Cisse decisivo ed Esupinan ko: la sosta nazionali del Milan

Il Milan ritrova 14 giocatori dalle nazionali. I rossoneri sono tra i più "colpiti" per minutaggio complessivo e perdono anche un giocatore per infortunio

Ramos scatenato. Cisse decisivo

Il Milan lo sta aspettando da oltre un anno e ogni partita è un esame, ma Ardon Jashari nella Svizzera è un punto fermo e non si discute. Ed è il giocatore più impiegato del Diavolo giocando 3 partite da titolare su 4 e subentrando nell'ultima nell'intervallo. Con i rossocrociati sempre vincenti. Il caos Ronaldo in Portogallo ha oscurato tutto, compreso il rendimento eccellente di Gonçalo Ramos: tre reti e un assist, prestazioni eccellenti e tocchi da campione. Facendo capire che in un sistema che funziona il centravanti sa come colpire. Un gol solo, ma pesantissimo, per Alphadjo Cisse: senza il suo tiro imparabile al 95' di Armenia-Italia U21 non avremmo mai potuto giocarci la qualificazione contro la Polonia. Nuovo ct per la Francia, ma Maignan e Rabiot restano imprescindibili. Pavlovic punto fermo della Serbia. Diego Moreira ha giocato le sue prime partite da titolare col Belgio: prima di questa pausa, 4 presenze da subentrato. Tegola Estupinan che si fa male con l'Ecuador: salterà certamente la prossima sfida di campionato ed è in dubbio per l'impegno di Europa League contro il Salisburgo. Curiosamente anche un anno fa l'ecuadoriano si fece male durante la sosta e al rientro perse il posto in favore di Bartesaghi. Chiudiamo con Modric, che a 41 anni continua a migliorare i suoi record: sempre presente in Nations League, gioca titolare in 3 partite su 4 e trova anche il gol nell'unica partita vinta dalla sua Croazia, contro la Repubblica Ceca.

Il minutaggio in nazionale del Milan

Ardon Jashari (Svizzera) — 295 minuti

Strahinja Pavlovic (Serbia) — 275 minuti

Gonçalo Ramos (Portogallo) — 275 minuti

Mike Maignan (Francia) — 270 minuti

Diego Moreira (Belgio) — 208 minuti

Luka Modric (Croazia) — 207 minuti

Adrien Rabiot (Francia) — 182 minuti

Pervis Estupinan (Ecuador) — 180 minuti

Yunus Musah (USA) — 132 minuti

Francesco Camarda (Italia U21) — 108 minuti

Alphadjo Cisse (Italia U21) — 107 minuti

Davide Bartesaghi (Italia U21) — 90 minuti

Samuel Chukwueze (Nigeria) — 61 minuti

Koni De Winter (Belgio) — 0 minuti