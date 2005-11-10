Bologna, Ranocchia garantisce su Darmian: "Io ne vorrei 11. È ancora da grande squadra"

Andrea Ranocchia non ha dubbi sulle qualità di Matteo Darmian, suo ex compagno ai tempi dell'Inter e ormai pronto a ripartire dal Bologna. Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex difensore si è detto addirittura sorpreso che Darmian abbia dovuto aspettare così tanto prima di trovare una nuova sistemazione: "Mi stupisce abbia trovato squadra solo ora perché ha sempre fatto bene, è un giocatore di esperienza, uno che vorrei sempre in campo con me". Secondo Ranocchia, la scelta di proseguire la carriera testimonia anche le motivazioni del difensore: "Se ha cercato una squadra significa che sente di avere ancora benzina fisica e mentale. Qualità umane: 10 e poi è un calciatore intelligentissimo. Difficilmente sbaglia le partite. Non c'è mai stata una sua brutta prestazione e può anche fare gol".

Ranocchia: "Darmian può giocare ovunque in difesa"

Uno dei principali vantaggi per Raffaele Palladino sarà la duttilità del nuovo acquisto: "Può giocare ovunque in difesa. Che lo schieramento sia a 3, a 5 o a 4 non fa differenza: lui può essere impiegato in tutti i ruoli perché è sempre posizionato bene e concentrato, e anche quando subentra fa la prestazione". Ranocchia ricorda inoltre il percorso di Darmian tra Milan, Manchester United e Inter: "È uno di altissimo livello". Esperienze che gli hanno permesso di sviluppare una mentalità vincente e che potranno rivelarsi preziose anche per i compagni più giovani del Bologna.

"Ci metterà un secondo a integrarsi"

Nessun dubbio neppure sull'inserimento nello spogliatoio rossoblù, nonostante Darmian arrivi a stagione già iniziata. Ranocchia ne sottolinea soprattutto lo spessore umano: "Darmian ha un modo di porsi da bravissimo ragazzo, ci metterà un secondo per integrarsi". Un profilo, dunque, che secondo l'ex capitano dell'Inter può garantire a Palladino molto più della semplice esperienza: affidabilità, versatilità e capacità di essere un riferimento per il gruppo. La chiosa sintetizza perfettamente il pensiero di Ranocchia: "Io ne vorrei 11 di Darmian".