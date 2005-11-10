Frosinone, Palmisani: "Bobcek si è sempre allenato forte. Ha sfruttato l'opportunità"
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Francesco Servino
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Oggi alle 21:38Serie A
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28.11.2026 21:38Serie A
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A DAZN, dopo la netta vittoria interna sul Parma, è intervenuto anche il portiere del Frosinone Lorenzo Palmisani. che ha commentato così la tripletta di Bobcek: “Aspettarcelo così no, ma si è sempre allenato forte e si è fatto trovare pronto. Il mister gli ha dato un’opportunità e l’ha sfruttata”.
I fantallenatori non lo conoscevano, ma qualcuno di voi l’ha preso?
“Molti della squadra lo hanno preso e hanno fatto bene, dopo oggi soprattutto”.
Sull’Inter?
“E’ un avversario tosto, ma ci facciamo trovare pronti come sempre”.
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