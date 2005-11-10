A DAZN, dopo la netta vittoria interna sul Parma, è intervenuto anche il portiere del Frosinone Lorenzo Palmisani. che ha commentato così la tripletta di Bobcek: “Aspettarcelo così no, ma si è sempre allenato forte e si è fatto trovare pronto. Il mister gli ha dato un’opportunità e l’ha sfruttata”.

I fantallenatori non lo conoscevano, ma qualcuno di voi l’ha preso?

“Molti della squadra lo hanno preso e hanno fatto bene, dopo oggi soprattutto”.

Sull’Inter?

“E’ un avversario tosto, ma ci facciamo trovare pronti come sempre”.