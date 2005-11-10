Primo tempo chiuso sul triplo vantaggio per l'Inter di Cristian Chivu, grazie alle reti di Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Petar Sucic su calcio di rigore, per un parziale di 3-0 a San Siro.

Il palo e due miracoli

La prima emozione della partita è arrivata grazie a un tiro da fuori area di Carlos Augusto, che si è stampato però sul palo, strozzando in gola l'esultanza del brasiliano. Successivamente due grandissime occasioni per il Genoa, con un doppio colpo di testa a botta sicura di Osmajic e altrettanti miracoli compiuti da Provedel, che ha salvato il risultato.

Tre gol in poco più di un quarto d'ora

Dalla mezz'ora in poi è stato però un monologo nerazzurro, con la squadra di Chivu che ha trovato prima il gol del vantaggio con Lautaro Martinez, tornato alla rete anche in campionato dopo aver fatto centro in Champions mercoledì. Poco dopo è arrivato poi il raddoppio di Marcus Thuram, con un sinistro preciso da dentro l'area di rigore e prima dell'intervallo c'è stato tempo anche per un gol annullato per fuorigioco a Dimarco e per il calcio di rigore guadagnato da Barella e realizzato da Sucic per il 3-0 che ha chiuso il primo tempo.