Raddoppio di Thuram e Inter avanti 2-0 contro il Genoa. Gara in discesa per i nerazzurri
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 21:27Serie A
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28.11.2026 21:27Serie A
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Raddoppio dell'Inter nella gara di San Siro contro il Genoa. Lancio in profondità per Lautaro Martinez e pallone che dopo un rimpallo è finito sui piedi di Marcus Thuram che ha poi sorpreso Bijlow con un sinistro da dentro l'area di rigore che ha spiazzato il portiere dei rossoblù. 2-0 dunque al 41'.
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