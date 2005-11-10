Dire che a Banja Luka sia successo di tutto è riduttivo. L'Atalanta vince in rimonta contro il Borac segnando tre reti negli ultimi minuti di gioco con i padroni di casa rimasti in nove uomini per i rossi a Pascual e Herrera. Una sfida che la squadra di Sarri non ha giocato bene ma alla fine il doppio rosso ai padroni di casa ha spianato la strada alla Dea per la seconda rimonta consecutiva dopo il 4-4 contro l'Inter.

Le scelte dei tecnici

Marinovic si affida in attacco a Juricic al centro del tridente con Sijaric e Vukovic sugli esterni. A centrocampo con Deket giocano Jojic e Hiros mentre in difesa a protezione della porta di Jurkas ci sono Meijers e Carolina. Risponde Maurizio Sarri con Scamacca al centro dell’attacco supportato da Zalewski, Raspadori e Rowe. In difesa ci sono Scalvini e Kolasinac con Zappacosta e Bernasconi a completare il pacchetto a protezione di Sportiello mentre in mezzo al campo Pasalic ed Ederson formeranno le cerniera.

Uno-due Borac, buio Atalanta

Dopo 120 secondi è la squadra di Sarri che, dopo un possesso palla prolungato, libera Raspadori al tiro ma il pallone viene respinto da Jurkas che si distende sulla sua sinistra. La risposta bosniaca arriva con un cross dalla sinistra di Sijaric per Juricic ma il centravanti non arriva sul pallone grazie al lavoro difensivo di Bernasconi che devia in corner. All’ottavo bel cambio di gioco di Scamacca che trova Zalewski. L’esterno pesca l’inserimento di Ederson ma Jurkas salva tutto in uscita. Gioca bene la Dea che però non concretizza: recupero di Rowe a centrocampo che serve Scamacca. Il centravanti apre poi per Raspadori ma il diagonale del 18 nerazzurro termina sul fondo. Ancora Atalanta pericolosa con Pasalic questa volta che calcia in diagonale ma il pallone esce di un soffio sul fondo. La squadra di Maurizio Sarri crea ma non concretizza: accade anche al 19’ con Ederson che recupera palla, guadagna il fondo e crossa verso Scamacca ma il centravanti non riesce ad arrivare sul suggerimento del compagno. Da quel momento però scende il sipario con il Borac che trova due gol con due discese di Vukovic sulla sinistra: il primo suggerimento è per Juricic che si gira con troppa facilità su Kolasinac e il secondo per Deket che trafigge con la punta del piede Sportiello.

Incredibile rimonta

La ripresa si apre con uno spunto di Zalewski che entra in area dal lato destro del campo, cerca un tiro-cross su cui Jurkas mette la manona. All’ottavo minuto i nerazzurri avrebbero un’occasione d’oro con Pasalic ben servito da Rowe ma il centrocampista, da ottima posizione, calcia altissimo. All’undicesimo la squadra di Sarri ha un’occasione clamorosissima quando Jurkas, nel tentativo di rinvio, regala un pallone agli avversari ma Rowe, con la porta sguarnita, calcia incredibilmente a lato. I padroni di casa si rendono pericolosi ancora una volta con Vukovic ma, sugli sviluppi di un corner, il suo colpo al volo termina sul fondo. Rischia ancora la Dea con un cross dalla destra di Juricic per la testa di Deket che scheggia la traversa. Ancora una volta la squadra di Sarri si divora un gol questa volta con De Ketelaere che dal limite dell’area piccola calcia con il mancino in curva. Ad un quarto d’ora dalla fine Pascual atterra Rowe diretto in porta. Per l’arbitro è cartellino rosso ma sugli sviluppi del calcio da fermo ecco l’ennesimo gol sfiorato dall’Atalanta sempre con Rowe che a tu per tu con Jurkas lo colpisce sul volto. Nel finale succede di tutto: prima Krstovic la riapre con un colpo di testa, poi intervento killer di Herrera su Zalewski che lascia i suoi in nove. Ed infine Kolasinac in mischia ed infine Zappacosta in diagonale trovano i gol che ribaltano la sfida.