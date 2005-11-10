Un grande ritorno e due magic moment: tre giocatori che possono decidere Inter-Parma

Nostalgia canaglia: a San Siro sarà il Parma, ex squadra di Cristian Chivu, a fare visita ai campioni d’Italia dell’Inter, nel pomeriggio della ripresa del campionato di Serie A. Ecco tre giocatori da tenere d’occhio.

Il ritorno di Hakan Calhanoglu

L’infortunio di Curtis Jones riapre le porte del centrocampo nerazzurro a uno tra Petar Sucic e Henrikh Mkhitaryan. Ma, lì in mezzo, l’attesa è soprattutto per Hakan Calhanoglu: ai box da tempo, con una trattativa per il rinnovo che ancora non decolla, prima dello stop aveva iniziato il campionato con due gol nelle prime due uscite. È pronto a riprendere la sua marcia.

Francesco Pio Esposito, il terzo incomodo di Chivu

Che sosta per l’ariete della Nazionale, grande protagonista con l’Italia e… riserva nell’Inter. Erodere spazio a Marcus Thuram e Lautaro Martinez è missione per pochi, ma l’italiano può riuscirci. Tra il rientro del capitano dall’Argentina (probabilmente sarà tenuto a riposo) e gli impegni di Champions League alle porte, Francesco Pio Esposito - che il Parma chiese in prestito nel 2025 - ha l’occasione di mettersi ancora in mostra. Anche da subentrante, visto che la coppia titolare dovrebbe essere formata da due che Parma la conoscono benissimo, Thuram e Bonny.

Non c’è due senza tre per David Romero

Un argentino a San Siro, ma non è Lautaro e ha caratteristiche diverse. In una squadra che finora ha segnato molto poco - 4 gol in 5 giornate - metà delle reti portano la firma di David Romero, attaccante classe 2003 a segno nelle ultime due partite prima della sosta. La saggezza popolare è dalla sua. E poi l’Inter ha sempre concesso almeno due gol nelle ultime tre gare di campionato.