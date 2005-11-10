Monza, Mota: "Varela? Mi ha sorpreso. I gol arriveranno, io aiuto la squadra"
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Matteo Selli
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Oggi alle 17:56Serie A
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29.11.2026 17:56Serie A
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Prima del fischio d'inizio della sfida tra Roma e Monza, l'attaccante brianzolo Dany Mota è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida. Di seguito le sue parole:
"Varela? Sono sorpreso. Ho capito subito che era un grande giocatore. A parte i gol, è la voglia di migliorarsi che colpisce, che coinvolge anche noi. Speriamo rimanga con noi ancora un bel po'. Gol? Ho segnato in Coppa Italia, se posso aiutare la squadra lo faccio, anche con gli assist. Sono molto tranquillo e voglio essere utile".
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