In casa Fiorentina arriva la conferma della fiducia a Paolo Vanoli nonostante la sconfitta contro l'Udinese, mentre il Napoli di Massimiliano Allegri rallenta di nuovo pareggiando con il Sassuolo, anche se fa discutere il rigore non concesso nel finale. Spazio anche all'Atalanta, con i convocati per la trasferta di Lecce (Giacomo Raspadori è out), e alla Roma, con le parole di Tony D'Amico sul futuro di Mario Hermoso. Intanto, dall'Argentina arriva l'annuncio dell'addio al calcio di Fernando Muslera, che chiude la propria carriera dopo la finale di Copa Libertadores a 40 anni.

Fiorentina, Vanoli resta: confermata la fiducia della società

Nessun cambio in panchina dopo la sconfitta contro l'Udinese, la seconda consecutiva in campionato. Nonostante la Fiorentina sia nuovamente precipitata in piena zona retrocessione, la dirigenza ha deciso di confermare Paolo Vanoli, in linea con le dichiarazioni del direttore sportivo Fabio Paratici, che nel prepartita aveva ribadito il proprio sostegno all'allenatore. Per il momento, dunque, è esclusa l'ipotesi di un secondo ribaltone tecnico dopo l'esonero di Fabio Grosso.

Napoli, frenata contro il Sassuolo: al Mapei Stadium finisce 0-0

Il Napoli non va oltre il pareggio contro il Sassuolo, interrompendo la possibilità di conquistare la seconda vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Massimiliano Allegri fatica a scardinare la difesa neroverde, creando poche occasioni nel primo tempo e aumentando la pressione nella ripresa. Clamorosa l'opportunità sprecata da Rrahmani al 55', mentre nel finale Muric salva ancora su Lang. Gli azzurri reclamano anche un calcio di rigore per un tocco di mano di Caleta-Car su conclusione di Lucca, ma dopo la revisione al VAR l'arbitro Guida decide di non concederlo. Il Sassuolo interrompe così la propria serie di sei sconfitte consecutive.

La moviola di Napoli-Sassuolo, Marelli: "Era rigore, braccio troppo largo"

Fa discutere il mancato penalty concesso al Napoli nel finale della sfida contro il Sassuolo. L'ex arbitro Luca Marelli ha giudicato corretta la chiamata del VAR per invitare Guida all'on-field review, sottolineando come il braccio di Caleta-Car fosse largo rispetto al corpo e che il tocco con la mano fosse evidente. Secondo Marelli, il direttore di gara avrebbe quindi commesso un errore nel non assegnare il calcio di rigore. L'ex fischietto ha evidenziato anche un'ulteriore mancanza: Guida non avrebbe comunicato allo stadio le motivazioni della decisione presa dopo aver rivisto le immagini.

Atalanta, i convocati per il Lecce: Raspadori resta a Bergamo

Sono 22 i giocatori convocati da Maurizio Sarri per la trasferta contro il Lecce, in programma domani alle 18:30 al Via del Mare. La novità principale riguarda Giacomo Raspadori, escluso dalla lista a scopo precauzionale per un sovraccarico ai flessori della coscia destra. Lavoro individuale per Hien, Kossounou e Pompei, mentre Carnesecchi ha svolto terapie.

Roma, D'Amico: "Ci auguriamo di chiudere il rinnovo di Hermoso"

Il direttore sportivo della Roma, Tony D'Amico, ha parlato poco prima della partita contro il Monza (ore 18), soffermandosi innanzitutto sul ritorno allo stadio della proprietà, definito un segnale importante di vicinanza alla squadra e alla città. Spazio anche al futuro di Mario Hermoso, diventato un elemento centrale nella formazione di Gasperini nonostante il contratto in scadenza. Il dirigente ha confermato che i contatti per il rinnovo sono già in corso: "Per noi è un giocatore importante e penso che la Roma sia importante per lui. Quindi ci auguriamo di poter chiudere questo rinnovo".

L'ex Lazio Muslera si ritira: addio al calcio dopo la finale di Libertadores

Fernando Muslera ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a 40 anni, chiudendo la propria carriera dopo la finale di Copa Libertadores persa con l'Estudiantes contro il Palmeiras. L'ex portiere di Lazio e Galatasaray, storico numero uno della nazionale uruguaiana, ha scelto di salutare il calcio con la squadra argentina che lo aveva accolto nell'ultimo capitolo della sua avventura professionale. Nonostante la sconfitta, Muslera si è detto estremamente felice del percorso condiviso con compagni, tifosi e famiglia: "È la fine della mia carriera. Non c'è film migliore di questo".