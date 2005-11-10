Roma, arriva la seconda squadra? Tutto sulla nuova Under 23 che potrebbe giocare in Serie C

Ospite del 'Festival dello Sport' di Trento John Galantic, CEO della Roma, ha chiarito quali sono le linee guida del progetto giallorosso per i prossimi anni.

"Non si può vivere di plusvalenze - ha spiegato il manager di Boston -, prima o poi sbagli mercato, succede a tutti, bisogna costruire talenti in casa. Abbiamo 3 progetti: rinnovamento delle giovanili, Poi ci vuole l'Under 23 per aiutare il salto in prima squadra. Poi ci sono sinergie con la squadra di Cannes in Francia, che produce molti talenti. Ogni anno vogliamo mettere nuovi giocatori cresciuti in prima squadra, monetizzare con altri. Fra 4 anni poi lo stadio cambia tutto, a livello fatturato ci farà fare un salto".

Parole, queste, che aprono dunque le porte allo sbarco in Serie C della quinta formazione Under 23 di un club di Serie A dopo quelle di Juventus, Milan (attualmente in Serie D), Atalanta e Inter. Sbarco che, in ogni caso, nel rispetto dei regolamenti FIGC attualmente in essere, potrà essere solo a 'completamento dell’organico', ovvero se una delle sessanta aventi diritto a partecipare al campionato di terza serie rinunci o sia ritenuta non idonea a prendervi parte.

ROMA UNDER23, LA POSSIBILE ROSA

Sulla base di questa presa di posizione del dirigente capitolino si può ipotizzare la possibile rosa dell'Under 23 giallorossa. Ma con quali giocatori?

"La Seconda Squadra - si legge nei regolamenti federali - potrà inserire nella distinta di gara fino a 26 calciatori. Nella distinta di gara potranno essere inseriti soltanto 4 calciatori nati prima del 1° gennaio 2004; tutti gli altri calciatori della distinta di gara dovranno essere nati dopo il 31 dicembre 2003. Nella distinta di gara, nel rispetto dei limiti numerici e di età sopra individuati, potranno essere inseriti fino ad un massimo di 7 calciatori che siano stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per meno di sette stagioni sportive. Tutti gli altri calciatori della distinta di gara dovranno essere stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per almeno sette stagioni sportive. I calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno essere presenti nell’elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A, né dovranno aver disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A. Nel rispetto di quanto previsto nei capoversi precedenti saranno sempre consentiti i passaggi fra la Prima e la Seconda Squadra. Potranno essere utilizzati nelle eventuali gare di Play-Off o Play-Out

solamente quei calciatori che abbiano raggiunto nel corso della regular season le 25 presenze negli elenchi di gara della Seconda Squadra e/o delle squadre giovanili (U20, U18, U17), ovvero le 12 presenze qualora il calciatore sia stato tesserato dalla Società di Serie A solo a partire dal 1° gennaio 2027. In deroga a quanto previsto nel capoverso precedente, potranno essere sempre utilizzati nelle eventuali gare di Play-Off o Play-Out quei calciatori che non abbiano raggiunto le predette presenze minime negli elenchi di gara della Seconda Squadra, a condizione che gli stessi non abbiano disputato alcuna gara nel Campionato di Serie A nel corso della stagione sportiva".

I paletti fissati dalla FIGC restringono dunque il campo dei possibili candidati, tra i giovani della Primavera capitolina e quelli attualmente in prestito. Tra i primi, attualmente agli ordini di Mattia Scala, spiccano nomi interessanti come quello di Giorgio De Marzi, portiere classe 2007, Antonio Arena, attaccante centrale classe 2009, Alessandro Di Nunzio, centrocampista e capitano classe 2007, Muhammed Bah, altro centrocampista classe 2007 attualmente alle prese con il recupero dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, oppure i difensori Cristian Cama e Federico Terlizzi (figlio dell'ex difensore di Catania e Palermo Christian). Sul fronte dei prestiti, diversi giovani giallorossi stanno già maturando esperienza in Serie C, come il 2006 Mohamed Seck, attualmente al Foggia, oppure il portiere Radoslaw Zelezny oggi al Perugia, fino ad arrivare a Marco Litti (Lecco) o al classe 2007 Federico Nardin (Pescara).

GLI ELEGGIBILI CHE NON SCENDERANNO IN SERIE C

A questi nomi se ne potrebbero aggiungere altri, ovvero quei giocatori tesserati per la Roma che rientrano nei parametri delle seconde squadre ma che, salvo clamorosi colpi di scena, difficilmente vedremo in Lega Pro. Tra questi spiccano Emanuele Lulli e Niccolò Pisilli, giovani già entrati nel progetto della Prima Squadra di Gian Piero Gasperini. Fra i calciatori che attualmente sono lontani dal giallorosso, pur essendo di proprietà del club della famiglia Friedkin, ci sono Robinio Vaz, oggi all'Hull City, Jan Ziolkowski (Monza), Luigi Cherubini e Mattia Mannini (Benevento) e Filippo Reale (Carrarese).

LA VARIABILE MERCATO

Questo scenario potrebbe comunque evolversi nel corso della sessione estiva di mercato. Da un lato, potrebbero arrivare elementi ‘di categoria’, ossia giocatori con esperienza in Serie C, mentre dall'altro lato potrebbero partire alcuni giovani giallorossi, anche nell'ottica di realizzare nuove plusvalenze.