Torino-Juventus, la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento cautelare per 22 ultras

Dopo quanto successo in occasione di Torino-Juventus del 24 maggio, la Polizia di Stato della Questura di Torino ha eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di 22 appartenenti ai gruppi ultras dei bianconeri e dei granata. A renderlo noto sono le Forze dell'Ordine, che hanno aggiunto come la DIGOS aveva tratto in arresto 10 tifosi. Denunciate altri 20 persone.

Il comunicato della Polizia

"Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato della Questura di Torino, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito, con l’ausilio degli omologhi uffici di Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo, un provvedimento cautelare (divieto di dimora a Torino e obbligo di presentazione alla P.G.) nei confronti di 22 appartenenti ai gruppi ultras della Juventus e del Torino, indagati a vario titolo per i reati di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale, travisamento, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e rissa. I fatti contestati riguardano gli episodi delittuosi avvenuti nelle fasi antecedenti all’inizio del derby “Torino-Juventus”, disputato il 24 maggio u.s. presso lo stadio Olimpico Grande Torino, allorquando le due tifoserie hanno reiteratamente tentato di scontrarsi venendo separati dagli schieramenti della forza pubblica, fatta oggetto del lancio di pietre, bottiglie di vetro e artifizi esplodenti, con il ferimento di 9 operatori della Polizia di Stato. Nonostante l’interposizione dei contingenti, un gruppo di tifosi rivali è riuscito a venire a contatto, colpendosi reciprocamente con pugni, calci, cinture e aste di bandiera".

Nell’immediatezza dei fatti, la Digos ha tratto in arresto in flagranza di reato 8 partecipanti agli scontri e ulteriori due in flagranza differita (arresti convalidati dal G.I.P. che ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.). Si fa infine presente che, oltre ai 22 soggetti destinatari di misure cautelari, sono stati altresì denunciati, per i medesimi reati, 20 ultras juventini e granata. Nei confronti di tutti i tifosi deferiti all’A.G. sono stati emessi provvedimenti Daspo. Tutti i predetti soggetti sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza di condanna divenuta irrevocabile".