Gli 8 giocatori che Mancini non ha utilizzato in questa sosta. Uno persino mai convocato

Facendo le carte alle prime 4 partite del nuovo, vecchio corso della nostra Nazionale sotto la guida del commissario tecnico Roberto Mancini, dopo aver osservato quali siano stati i giocatori più impiegati, può essere utile anche guardare a coloro che sono stati sì convocati e aggregati a Coverciano per queste settimane, salvo poi non vedere mai il campo, ma doversi accontentare tutt'al più della panchina.

In sette con almeno una panchina

È il caso per esempio dei due portieri di riserva Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario, che hanno osservato per 360 minuti di gioco il titolare tra i pali Donnarumma. Due volte in panchina per Rolando Mandragora, il più esperto tra gli azzurri rimasti a guardare in questa sosta, mentre una volta sola sedevano tra i sostituti i difensori Daniele Ghilardi e Honest Ahanor (quest'ultimo aggregato all'Under 21 poi per l'ultima partita di qualificazione agli Europei), il centrocampista Samuele Ricci e l'attaccante Samuele Inacio. Quest'ultima è peraltro l'esclusione, visto che così permane la minaccia del Brasile, che fa più discutere.

Per Kouadio invece sempre e solo tribuna

Rimane poi anche un elemento che si è sempre allenato a Coverciano ma non ha mai seguito l'Italia per le varie partite: è il difensore Eddy Kouadio, di proprietà della Fiorentina e in prestito al Monza per questa stagione. Il difensore classe 2006, in ballottaggio ipotetico con la Costa d'Avorio, è l'unico giocatore a non aver mai ricevuto nemmeno una convocazione in queste quattro uscite ufficiali.