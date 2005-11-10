Kayode lo ha nel mirino, tornerà anche Palestra: Di Lorenzo rischia di perdere l'Italia

Sono stati tanti gli spunti lasciati in eredità da questa infinita sosta per le nazionali, se guardiamo a quanto offerto dall'Italia di Roberto Mancini 2.0. La rivelazione in assoluto è stato probabilmente Michael Kayode, capace di fornire una prestazione di altissimo livello, segnando un gol e fornendo un assist nella notte del suo esordio assoluto in azzurro, accendendo ancor più su di sé i riflettori anche grazie a una dote senza eguali nell'attuale panorama del calcio, saper rilanciare il pallone con le mani a decine di metri di distanza.

Più spazio rispetto a Di Lorenzo

Kayode si è diviso quasi equamente il posto disponibile con un'istituzione del colore azzurro (che sia quello della Nazionale, o la tonalità più chiara del Napoli) come Giovanni Di Lorenzo. In realtà l'ex Fiorentina, oggi al Brentford, ha persino trovato leggermente un po' più di spazio, in termini di minutaggio. Il che sembra suggerire la possibilità, per alcuni molto concreta, di un'inversione di tendenza nelle gerarchie della fascia destra per la Nazionale.

Anche Palestra in rampa di lancio

Di Lorenzo rischia il posto? Forse scritta o detta così può suonare un'affermazione un po' forte, ma potrebbe non essere poi così distante dalla realtà. Anche perché, non va dimenticato, è sulla strada del rientro anche Marco Palestra, uno dei pochi a salvarsi già nella tragica spedizione in suolo bosniaco. Considerando età e contesto, non è utopistico pensare che possa presto cercare spazio per inserirsi, soprattutto nel caso in cui la sua avventura al Chelsea dovesse mostrare qualcosa oltre che intanto iniziare.