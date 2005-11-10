Tra poco sapremo il futuro di Malagò, l'Inter punta Bernabe: le top news delle 13

La sosta nazionali per l'Italia è finita ieri sera, con la vittoria per 3-1 contro la Turchia di Montella in Nations League. Nella giornata di oggi su TMW spazio dunque agli approfondimenti in merito, tra chi è già al centro del nuovo corso Mancini 2.0 e chi invece non è stato utilizzato, su tutti Inacio, o sulle 17 squadre che hanno trovato respiro negli Azzurri, tra le quali non figurano nomi di club importantissimi di Serie A come Juve e Milan.

Il CONI si esprime su Malagò

A proposito di calcio italiano, sono ore decisive a Roma, alle strutture del CONI, dove la Giunta si esprimerà sul commissariamento della Federcalcio per via della presunta ineleggibilità del presidente eletto Giovanni Malagò. Il quale è arrivato poco prima dell'ora di pranzo, senza però rilasciare dichiarazioni ai media presenti. L'ipotesi più concreta vede la sua uscita e l'immediato rientro nelle nuove vesti da commissario, in attesa di regolarizzare nel caso poi l'elezione.

L'Inter ha puntato Bernabe

Il mercato però non si ferma e le varie società stanno già iniziando a pensare alle possibili mosse per gennaio. Tra queste l'Inter, che per il proprio centrocampo sembra aver messo nel mirino Adrian Bernabe, spagnolo in scadenza con il Parma al termine di questa stagione e già nel mirino nerazzurro nei tempi passati.

Il Genoa stringe per un DS

Il Genoa cerca il sostituto di Diego Lopez come direttore sportivo, visto che lo spagnolo è destinato al Burnley, in Inghilterra. Il Grifone ha sondato varie candidature, con quella dell'ex rossoblù Nicolas Burdisso che è già tramontata. Avanza Giovanni Rossi, ex Sassuolo, attualmente in vantaggio su Daniele Pradè.