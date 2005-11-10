È durata meno di un tempo la sfida dell'Olimpico tra Roma e Monza, con i giallorossi che hanno chiuso il primo parziale sul risultato di 3-0, mantenuto poi fino al 91', quando Castro ha aggiornato il tabellino iscrivendo il suo nome tra i marcatori. In questo modo i giallorossi hanno risposto a Lazio e Inter, che ieri avevano battuto rispettivamente Torino e Genoa, riportandosi al secondo posto, a -2 dai biancocelesti.

Malen e la doppietta di Soule

A sbloccare il risultati ci ha pensato il solito Donyell Malen, con un diagonale di destro da dentro l'area di rigore, su passaggio di Rodrigo Mora. Poco dopo, più o meno dalla stessa zolla, è arrivato il raddoppio di Matias Soule, servito dallo stesso Malen e bravo a battere Thiam con il sinistro a rientrare sul secondo palo. L'argentino, prima dell'intervallo, si è poi messo in proprio, segnando il gol più bello della serata grazie a un tiro con il mancino a girare che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali.

Malen ko e sostituito

Dopo l'intervallo Donyell Malen, che aveva stretto i denti dopo un colpo subito sulla caviglia destra nel finale di primo tempo, è rimasto negli spogliatoi, sostituito da Castro. L'ex attaccante del Bologna, dopo aver sbagliato una comoda occasione, è poi riuscito ad arrotondare il risultato nel finale, mentre il Monza ha provato a farsi vedere dalle parti di Svilar, non riuscendo però mai ad accorciare le distanze.