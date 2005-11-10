Si chiude la domenica della 13^ giornata di Serie A: alle 20.45 il calcio d'inizio della sfida fra Como e Juventus, allo stadio Sinigaglia. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match con le scelte dei due tecnici, Cesc Fabregas e Luciano Spalletti. Fra i lariani c'è Douvikas come riferimento offensivo, dietro a lui Da Cunha, Nico Paz e Baturina. Milla e Perrone davanti alla difesa, che rivede titolare Chalobah con Ramon davanti a Butez, Couto e Valle sulle due fasce.

Spalletti sceglie Kolo Muani e Woltemade, ma lascia fuori sia Alajbegovic che Conceicao e Zhegrova. Spazio invece a Celik, Cambiaso, ma anche Kalulu contemporaneamente in campo: evidente dunque che bianconeri abbiano cambiato sistema di gioco, per optare probabilmente per un 3-5-2 con il francese, Bremer e Lucumi a protezione di Vicario, in difesa. In mediana comunque ci saranno McKennie, Sarr e Koopmeiners.

Le formazioni ufficiali di Como-Juventus

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.

A disposizione: Vigorito, Sanchez, Kempf, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Kaiki, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Addai, Papaccioli. Allenatore: Fabregas.

Juventus (3-5-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; Celik, McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade.

A disposizione: Neto, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Rugani, Cabal. Allenatore: Spalletti.