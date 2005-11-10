Vittoria importante e convincente per la Roma che ha battuto per 4-0 il Monza all'Olimpico grazie ai gol di Malen, Castro e alla doppietta di Soule.

LE PAGELLE DELLA ROMA

(di Lorenzo Di Benedetto)

Svilar 6 - Si fa trovare al posto giusto nelle poche occasioni nelle quali il Monza si è fatto vedere dalle sue parti. Serata tutto sommato tranquilla.

Balerdi 6 - Gasperini lo rimprovera e gli chiede di fare meno cose di quelle che ha intenzione di fare. Resta una prestazione sufficiente, l'ennesima della sua stragione.

Ndicka 6,5 - Gioca sempre al centro, nonostante la presenza in campo di Balerdi per tutto l'arco della gara. Sempre attento e preciso nelle chiusure.

Hermoso 7 - È il più in forma della retroguardia giallorossa e di vede. Fa la doppia fase in modo per certi versi incredibile e tutto ciò che prova gli riesce.

Dal 71' Koulierakis sv.

Lulli 6,5 - Gasperini lo manda in campo al posto di Molina e come sempre accade il giovane italiano ripaga la fiducia.

Kone 6,5 - Ha il merito di condurre l'azione che poi porta al terzo gol della Roma, il secondo di Soule. Per il resto mette sostanza e qualità in mezzo al campo.

Cristante 6,5 - Ordinato come al solito. Resta un vero e proprio punto di riferimento ed è sempre una garanzia in ogni partita.

Wesley 6,5 - Sta molto bene fisicamente e riesce a essere essenziale nelle due fasi. Entra con troppa foga su Birindelli nel finale di primo tempo, con Collu che assegna il rigore al Monza: il VAR, però, lo cancella.

Dal 71' Ghilardi sv.

Mora 7 - Manca l'appuntamento con il gol che sarebbe stato il quinto consecutivo in Serie A, ma fornisce comunque l'assist decisivo per Malen, nell'azione che porta all'1-0.

Dall'88' Pisilli sv.

Soule 8 - Il migliore tra i migliori. Il terzo gol della Roma, il suo secondo personale, è una vera gioia per gli occhi. Gasperini migliora tanti giocatori, lui è uno di questi.

Dal 58' Dybala 6 - Entra a partita già chiusa e si scontra con la voglia di segnare a tutti i costi di Castro. Partita sufficiente, niente di più, ma può bastare.

Malen 7,5 - Segna sempre, ormai non ci stupiamo neanche più. Poi fornisce l'assist a Soule per il momentaneo 2-0. Esce per infortunio all'intervallo dopo aver stretto i denti. La speranza è che non si tratti di niente di che.

Dal 45' Castro 7 - Ci prova e ci riprova. Quando ormai sembra tutto finito riesce finalmente a segnare: il suo secondo gol in campionato con la Roma.

Allenatore: Gasperini 6 - La strategia di far riposare i titolarissimi a Parigi ha pagato e la sua squadra ci impiega solo un tempo a chiudere la partita. La Roma è uno schiacciasassi e tanti meriti sono suoi.

LE PAGELLE DEL MONZA

(di Matteo Selli)

Thiam 5.5 - Non ha grandi colpe sui gol, ed è bravo su Wesley nel primo tempo. Gli altri tiri, quelli che vanno a segno, sono imparabili.

Kouadio 5.5 - Soffre come tutta la difesa quando la Roma attacca, ma è sicuramente quello che riesce a vincere più duelli. Bravo anche quando si stacca in attacco, creando superiorità per i suoi.

Goglichidze 4 - Perde Malen nell’occasione del primo gol, e in generale soffre tremendamente il centravanti della Roma per tutto il primo tempo. Il peggiore della difesa brianzola.

Dal 52’ Ziolkowski 5.5 - Fa il suo, in un momento della partita in cui i suoi provano con fatica a riaprire una partita dall’esito già pesantemente indirizzato.

Carboni 4.5 - Nel primo tempo rischia quando trattiene Balerdi in area, senza però causare rigore. Poi scivola spalancando la porta a Soulè per il gol del raddoppio.

Dal 69’ Lucchesi 6 - Ingresso concentrato il suo. Contiene bene Castro in un momento favorevole per i suoi.

Birindelli 5 - Soffre la velocità di Wesley, senza mai riuscire a contenerlo. Guadagna un rigore nel finale di primo tempo, che gli viene revocato per un fuorigioco millimetrico.

Dall’84’ Tourè sv.

Pessina 5 - Prova a prendere per mano i suoi con la sua esperienza, senza però avere grande successo. Sbaglia molte scelte, alcune delle quali avrebbero potuto aprire scenari interessanti per i suoi.

Colombo 5 - Soffre tantissimo la pressione dei centrocampisti della Roma, sbagliando spesso le scelte. Troppa fretta e poca lucidità nella sua partita.

Dall’84 Foe Ondoa sv.

Mangas 5 - Duella con Lulli e perde sistematicamente, ben contenuto dall’esterno giallorosso.

Mota 5.5 - Si spende tanto per tutto il fronte offensivo, battagliando con i difensori romanisti, senza riuscire ad incidere. Nella ripresa colpisce una traversa con un bel colpo di testa.

Robinson 5 - Prova qualche giocata di livello, ha una grande tecnica e si vede. Partita comunque molto complicata la sua, sempre ben marcato dai difensori della Roma.

Dal 69’ Zeballos 6 - Il più positivo dei suoi. Con la sua tecnica semina panico nella difesa della Roma, creando pericoli costanti.

Varela 5 - Piuttosto isolato, il vice capocannoniere del campionato vive una serata complicata. Contenuto benissimo da Ndicka, ha pochissimi palloni buoni da poter giocare.

Allenatore: Juric 5 - Affronta il suo passato e l’allenatore che più ne ha influenzato le idee tattiche. Il suo Monza non si snatura e gioca uomo su uomo contro una squadra più forte, che infatti vince tutti i duelli e chiude la partita già nel primo tempo.