Al termine di Roma-Monza, è il giallorosso Castro a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

20.35 - Inizia la conferenza stampa.

Il confronto con Malen ti condiziona?

"No, non mi sento così. Sento che con Dony siamo una coppia che dà tanto alla squadra. Lui si sveglia e fa gol, quindi quello è importante, che lui continui così, che per noi è troppo importante. Ma io cerco di dare il meglio per la squadra, quello che mi chiede il mister, che mi chiedono i ragazzi. Quindi no, non lo sento così pesante, al contrario, voglio imparare, voglio crescere. È un giocatore che ha giocato tanto tempo, ha giocato in tantissime squadre di alto livello e oggi dimostra di essere uno dei migliori giocatori della Serie A. Non solo in Serie A, ma anche in Champions. Mi sento bene ad avere un confronto, tra virgolette, con un giocatore di queste qualità e di questo livello".

Come stai dopo la botta alla testa?

"Bene. Tre punti, ma bene, bene. Mi muovo male, ma ci siamo".

In cosa sei migliorato maggiormente con Gasperini?

"Sono tante cose, ma questa cosa di puntare l'uomo, di giocare in avanti, non sempre giocare schiena alla porta. Sono stato tanto tempo giocando di schiena alla porta a Bologna e adesso imparare a giocare, puntare l'uomo, andare più uno contro uno è stato difficile, tra virgolette, i primi mesi. Adesso me lo sto sentendo di più, quindi mi ha migliorato in tante forme, nel gioco palla e fisicamente anche tanto. Sono contento e voglio continuare a imparare sia dal mister che dai miei compagni".

Pensi già alla possibilità di segnare sotto la Curva Sud nel derby? Com'è stato affrontare la difesa del PSG?

"Ti rispondo alla seconda. È una cosa impressionante, veramente sono giocatori di altro livello.. È stato difficile affrontare Pacho, è un grande giocatore, grande fisico, tutto. Ma abbiamo una teoria di giocare uno contro uno ed è uguale. Noi non ci sentiamo meno di nessuno, di nessuna squadra, sia in Italia sia in Europa. Quindi andiamo a giocare il nostro gioco, andiamo a mettere il nostro gioco, qualsiasi sia il campo, e siamo contenti. E dopo, l'altra domanda, speriamo. Prima andiamo a giocare una partita tosta venerdì, che a Bologna non è facile. Speriamo di fare una buona prestazione là e dopo vediamo quando abbiamo il derby, ma prima andiamo partita per partita. Non pensiamo più avanti perché per la testa non è buono, non è positivo".

Il lavoro che fai per legare il gioco rischia di toglierti lucidità sotto porta?

"Sì, sì, penso come te. È una cosa che uno deve imparare perché mi piace giocare con la squadra, mi piace venire a giocare incontro, mi piace farlo tanto. Anche mi piace fare gol, ma sono cose che devo imparare e sto proprio imparando. Ho uno staff e anche grandi persone con me che mi fanno imparare. Ho avuto grandi giocatori con me che hanno fatto una grande carriera, che sia Ciro, c'è stato Zirkzee, oggi c'è Dony. Quindi grazie a Dio ho avuto giocatori del mio stesso ruolo che mi hanno fatto imparare e spero di continuare a imparare".

20.44 - Termina la conferenza stampa.