Sorpresa sì, anche se non una novità totale. Un po' come già fatto contro il Lecce, nella sfida vinta 2-0 al Via del Mare un mese fa, contro il Como Luciano Spalletti cambia sistema di gioco. Se fino alle scorse settimane il tema principale era quello legato ai ballottaggi per le ali offensive, per imbrigliare Cesc Fabregas il tecnico bianconero le ha lasciate fuori tutte.

Davanti ci saranno ancora Kolo Muani e Woltemade, ma Spalletti lascia fuori sia Alajbegovic che Conceicao e Zhegrova. Spazio invece a Celik, Cambiaso, ma anche Kalulu contemporaneamente in campo. Probabilmente dunque si passa al 3-5-2 con il francese, Bremer e Lucumi a protezione di Vicario.

Una scelta simile a quella fatta contro il Lecce, quando ad agire sugli esterni furono Cambiaso e Kalulu, con Gatti, Bremer e Lucumi in difesa.

Le formazioni ufficiali di Como-Juventus

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.

A disposizione: Vigorito, Sanchez, Kempf, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Kaiki, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Addai, Papaccioli. Allenatore: Fabregas.

Juventus (3-5-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; Celik, McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade.

A disposizione: Neto, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Rugani, Cabal. Allenatore: Spalletti.