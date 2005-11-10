Roma, Gasperini: "Dybala probabilmente sarà out anche a Udine. Ci vuole pazienza"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari per 4-2 all'Olimpico: "Ci hanno dato una mano incredibile. una partita difficile, avevamo i rimasugli della gara contro il Napoli e qualcuno non aveva ancora recuperato al meglio. L'ingresso di Mora e le prestazioni di tanti altri ci hanno dato la forza di vincere questa partita".

Anche quando avere subito gol siete sempre rimasti tranquilli.

"Fondamentalmente la squadra non si scompone neanche quando il risultato non è favorevole. Questo ci permette di avere sempre la fiducia di fare un gol e di vincere la partita".

Si parla tanto della mentalità della squadra, ma la vostra squadra ha anche tanta qualità.

"Abbiamo delle caratteristiche forti che ci permettono di vincere. Ultimamente stiamo soffrendo di più perché abbiamo diversi infortunati e possiamo ruotare meno. Siamo costretti a giocare spesso con gli stessi e questo ci sta costando. Speriamo di recuperare tutti il prima possibile".

I gol servono per svegliare la squadra?

"Abbiamo preso pochi gol, siamo una delle migliori difese del campionato. Ne abbiamo presi qualcuno in più ultimamente ma contro squadre forti come Real Madrid o Napoli. Stasera ne abbiamo presi troppi ma eravamo stanchi. Abbiamo giocato tante partite senza subire gol, è chiaro che noi cerchiamo di non prenderli ma aver recuperato tante partite, come oggi o a Napoli, ci permette di sfatare anche alcune chiacchiere".

Dybala salta anche Udine?

"Molto probabile, eravamo più fiduciosi ma per recuperare ci vuole sempre un po' di più, nonostante il suo infortunio non fosse grave".