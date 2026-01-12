TMW Roma, intesa totale per Robinio Vaz: il giocatore è potrebbe arrivare già domani nella Capitale

Conferme totale sull'affare che porterà Robinio Vaz a vestirsi di giallorosso: il gioiello diciottenne dell'Olympique Marsiglia è atteso già a partire dalla giornata di domani nella Capitale, trasformandosi così nel nuovo colpo di mercato per l'attacco di Gasperini. Dopo giorni di contatti continui e trattative serrate, i due club hanno trovato l’intesa definitiva.

Stando a quanto da noi raccolto il giocatore sta lavorando con i capitolini per un contratto di quattro stagioni e mezza. Vaz è atteso a Roma nelle prossime ore per visite e firma, come detto. Dopo aver sondato profili come Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, la dirigenza giallorossa ha virato con decisione sul francese e sembra intenzionata a completare il reparto offensivo anche con l'innesto di Donyell Malen.