Il ct del Portogallo U21: "Rodrigo Mora stella, con Gasperini è in buone mani"

Rodrigo Mora conquista tutti, anche in Portogallo. Inizio di stagione convincente per il nuovo esterno della Roma, che ha conquistato la considerazione del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini con giocate, gol e assist che hanno contribuito alla presenza della sua squadra nei piani alti della classifica.

Le parole del ct dell'Under 21 del Portogallo su Rodrigo Mora

Il commissario ecnico della nazionale portoghese Under 20, Vasco Faisca, ha parlato dell'ex Porto assicurando che ha di fronte prospettive ancora migliori del presente. Queste le sue dichiarazioni: "Rodrigo Mora è un grande talento del calcio portoghese, nel giro della nazionale Under 21 e diciamo una delle stelle della nazionale Under 21", le sue parole ai microfoni di Sportitalia.

Poi Faisca ha aggiunto: "È un grande giocatore, ancora molto giovane, però credo che sia in buone mani con il mister Gasperini, che è un grandissimo allenatore e quindi non ho dubbi che l'aiuterà a fare il salto che gli manca per diventare un campione di un altro livello ancora".