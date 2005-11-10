Roma, oggi il rientro di Mora e Konè, domani gli argentini. Wesley e Malen ancora a parte

Giorno di ritorno a casa per tanti giocatori della Roma e della Serie A: oggi sono rientrati in Italia sia Rodrigo Mora che Koné, mentre domani sarà il turno di Soulé, Castro e Balerdi che hanno chiuso la loro campagna in Argentina con l'ultima gara di Messi giocata con la Nazionale.

Nella seduta di allenamento odierna hanno lavorato parzialmente in gruppo Wesley e Malen, così come era successo nella giornata di ieri. La loro presenza però non è in minimo dubbio per il match in programma domenica mattina alle 12:30, fa sapere LaRoma24.it.