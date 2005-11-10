Roma, l'ex Rosi: "Curioso dell'approccio. Pesa più l'assenza di Svilar che quella di Kean"

L'ex centrocampista Aleandro Rosi ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match tra il Como e la Roma (squadra per lui speciale, visto che in giallorosso è cresciuto e ha esordito in Serie A).

Come avresti vissuto una sosta così lunga?

"E' la prima volta: non dico che sia un dramma, ma spezza un po'. Eravamo abituati ad una settimana di sosta, ora addirittura tre. Per me è sbagliato, meglio fare la sosta di Natale quando c'è freddo. Magari ci sia adatta e si fa una preparazione, ma sono tre settimane. Secondo me non è giusto come format".

Roma e Como ripartono con una sfida importantissima: si candidano a che cosa?

"Ho visto Roma-Inter, andavano tutti a mille e poi il gol ad inizio ripresa dell'Inter ha scombussolato un po' la Roma. Ho visto una squadra molto gasperiniana, con gamba e con idee ben precise. Il Como ha perso l'ultima, quando perdi e hai tre settimane di sosta la vivi in modo un po' particolare. Fabregas, essendo giovane, magari è una persona frizzante e avrà trovato il modo per affrontare questa sosta. Sono veramente curioso di vedere come si approccia la partita".

Pesa più l'assenza di Svilar o quella di Kean?

"Il portiere per la Roma è fondamentale, è tra i migliori del campionato. Anche Kean è una punta importante per il Como. Due assenze pesanti, che però per me verranno ben sostituite. Credo che pesi più quella di Svilar".