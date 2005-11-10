Roma, l'ex Rosi: "Curioso dell'approccio. Pesa più l'assenza di Svilar che quella di Kean"
Paolo Lora Lamia
L'ex centrocampista Aleandro Rosi ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match tra il Como e la Roma (squadra per lui speciale, visto che in giallorosso è cresciuto e ha esordito in Serie A).
Come avresti vissuto una sosta così lunga?
"E' la prima volta: non dico che sia un dramma, ma spezza un po'. Eravamo abituati ad una settimana di sosta, ora addirittura tre. Per me è sbagliato, meglio fare la sosta di Natale quando c'è freddo. Magari ci sia adatta e si fa una preparazione, ma sono tre settimane. Secondo me non è giusto come format".
Roma e Como ripartono con una sfida importantissima: si candidano a che cosa?
"Ho visto Roma-Inter, andavano tutti a mille e poi il gol ad inizio ripresa dell'Inter ha scombussolato un po' la Roma. Ho visto una squadra molto gasperiniana, con gamba e con idee ben precise. Il Como ha perso l'ultima, quando perdi e hai tre settimane di sosta la vivi in modo un po' particolare. Fabregas, essendo giovane, magari è una persona frizzante e avrà trovato il modo per affrontare questa sosta. Sono veramente curioso di vedere come si approccia la partita".
Pesa più l'assenza di Svilar o quella di Kean?
"Il portiere per la Roma è fondamentale, è tra i migliori del campionato. Anche Kean è una punta importante per il Como. Due assenze pesanti, che però per me verranno ben sostituite. Credo che pesi più quella di Svilar".