Direzione da rivedere per l'arbitro Federico La Penna e il VAR Maurizio Mariani in occasione di Udinese-Fiorentina. Una gara che, nel complesso, non ha fatto registrare particolari episodi controversi, ma che potrebbe aver visto proprio nell'unico vero caso da moviola un errore di valutazione da parte della squadra arbitrale.

Raddoppio regolare?

Al 75', infatti, l'Udinese troverebbe la rete del raddoppio al termine di un'azione convulsa. Sugli sviluppi di un corner Christensen smanaccia e la palla finisce a Solet. Il difensore calcia trovando la respinta sulla linea di Kabasele ma un'altra carambola finisce sulla testa di Christensen e si infila in rete. Dopo una revisione al Var, tuttavia, la direzione di gara sceglie di annullare per fuorigioco del difensore belga.

L'analisi di Marelli

La sensazione però è che Kabasele si trovasse in fuorigioco passivo e che quindi la rete fosse da convalidare. Questa l'analisi di Luca Marelli al termine del match: "Kabasele si trova in posizione di fuorigioco al momento del tiro di Solet, ma non sembra toccare il pallone che invece viene deviato da Christensen prima di finire in rete. Kabasele è fermo, non ostacola Ndour. A mio avviso questa rete non andava annullata, la sua posizione non è in alcun modo influente".