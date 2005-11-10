Paolo Zanetti, allenatore dell'Udinese, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina per 1-0 con gol decisivo di Lovric. Di seguito le sue dichiarazioni.

L'analisi di Zanetti

Sulla vittoria di oggi: "Era importante fare punti, in questo momento abbiamo il bisogno assoluto di migliorare la nostra classifica. La cosa più importante però è il come l'abbiamo fatto, visto che non abbiamo subito niente contro una squadra di altissimo tasso tecnico e abbiamo invece creato tanto. Nel primo tempo avremmo potuto chiuderla sul 2-0 o 3-0...".

Su come è intervenuto per guarire l'Udinese: "Col lavoro. È la prima volta che mi capita di entrare a stagione in corso. Ho dovuto accorciare i tempi e vedere le aree di miglioramento, parlando singolarmente con tutti. I ragazzi mi stanno seguendo e questa è la cosa più importante. Si lavora tanto, ma le qualità ci sono. Tutti insieme vogliamo uscire da un pantano dove non vogliamo restare".