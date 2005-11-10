Vigilia di campionato per il Lecce, atteso domani dall'impegno casalingo contro l'Atalanta. In conferenza stampa, Eusebio Di Francesco ha analizzato le difficoltà della squadra, soffermandosi sugli aspetti da migliorare, sulle condizioni degli indisponibili e sulle possibili soluzioni tattiche per rendere più incisivo il reparto offensivo. Di seguito le sue principali dichiarazioni, riportate dal portale leccesette.

Le parole di Di Francesco

Sul rendimento del Lecce: "Siamo stati un po' altalenanti. Dobbiamo sicuramente migliorare tanti aspetti ed attaccarci al risultato, che è fondamentale. Dirlo non basta".

Sulla mancanza di concretezza: "A volte subiamo troppo gli avversari. Paradossalmente subendo meno gli avversari abbiamo perso 3-0, con tante ingenuità. Le partite hanno dei momenti. Dobbiamo essere maggiormente concreti, e giocare con grandi squadre non ti dà opportunità, e quando le hai devi sfruttarle al meglio".

Sugli infortunati: "Ho avuto un pizzico di sfortuna dal punto di vista degli infortuni, come in questa settimana per colpa dell'influenza, ma anche per piccole situazioni, come per Tiago Gabriel che valuteremo per un piccolo problemino che ha avuto. Sono tante piccole cose che mi condizionano nelle scelte, ma non deve essere un alibi. Deve essere una squadra pronta, determinata ad affrontare la difficoltà. Più che ai singoli voglio legarmi agli atteggiamenti e comportamenti del gruppo".

Sulle soluzioni offensive da trovare: "Domani magari proverò delle soluzioni differenti per cercare di avvicinarli alla porta, anche con qualche compagno per poterli aiutare. Ho provato anche degli accorgimenti tattici, che magari vedrete domani, per cercare di accompagnare di più gli attaccanti. Potrebbero sentirsi isolati o soli, e poi diventa un po' la cultura dell'alibi. Dobbiamo rimanere tutti quanti solidi, uniti e compatti".

Sulla differenza tra le rose: "Nell'Atalanta entrano De Ketelaere, Krstovic, Rowe, Elmas, giocatori di spessore importante. Noi abbiamo giocatori che stanno costruendo le basi anche per diventare grandi giocatori. Quando peschi dalla panchina comunque le potenzialità ci sono. I giocatori del Lecce devono crescere e a volte devo buttarli dentro, sperando che la crescita arrivi quanto prima. Sono tante le cose che dobbiamo migliorare".

Sull'atteggiamento della squadra: "Ho visto grande partecipazione da parte dei ragazzi, poi voglio le risposte sul campo, e le vogliono loro stessi. Non penso siano contenti di non concretizzare le opportunità che abbiamo. Vorrebbero incidere di più sul nostro campionato".