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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 novembre

Alessio Alaimo
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Alessio Alaimo
Oggi alle 01:00Serie A
16.11.2026 01:00Serie A
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ROMA, DE ROON VERSO IL RINNOVO. NAPOLI, DE BRUYNE PUÒ PARTIRE A GENNAIO -    Giorni di lavoro intenso per Tony D'Amico, impegnato a programmare il futuro della Roma tra operazioni di mercato e rinnovi contrattuali. La dirigenza giallorossa sta valutando diverse situazioni, con particolare attenzione a Mario Hermoso e Marten de Roon. Per il difensore spagnolo sarebbe già pronto un nuovo contratto biennale, mentre il centrocampista olandese potrebbe prolungare la propria permanenza nella Capitale per un'ulteriore stagione. Due operazioni che permetterebbero alla società di dare continuità all'organico, confermando elementi considerati importanti per il progetto tecnico.
Secondo quanto riferisce Il Messaggero, restano invece in stand-by le trattative per i rinnovi di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. La società ha deciso di rimandare ogni valutazione alla fine della stagione, concentrandosi per il momento sugli obiettivi sportivi. Intanto arrivano indicazioni incoraggianti sulle condizioni dell'attaccante argentino, che sarà a disposizione per la trasferta contro il Parma. Dybala, che oggi festeggia il suo trentatreesimo compleanno, sta svolgendo anche allenamenti supplementari per migliorare la condizione fisica. L'obiettivo è farsi trovare pronto per dare il proprio contributo alla squadra, sia nell'eventualità di una maglia da titolare sia entrando a partita in corso.

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli torna in discussione, con il PSV Eindhoven pronto ad anticipare i tempi per provare a portarlo in Olanda. Il club avrebbe inizialmente programmato un tentativo per la prossima estate, ma starebbe ora valutando la possibilità di intervenire già durante il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i primi contatti tra le società sarebbero già avvenuti e nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi sviluppi. L'interesse del PSV si inserisce in una situazione che, nonostante i chiarimenti delle ultime settimane, non avrebbe ancora restituito certezze sulla permanenza del centrocampista belga. Sul rapporto con Massimiliano Allegri avrebbero pesato anche alcuni malintesi, apparentemente superati, ma la prospettiva di un trasferimento resta concreta qualora si presentassero le condizioni giuste.
L'ostacolo principale riguarda la formula dell'eventuale operazione. Il Napoli non sarebbe disposto a liberare De Bruyne a parametro zero, dopo aver sostenuto un investimento economico importante per assicurarsi le prestazioni del giocatore. La dirigenza azzurra chiederebbe quindi un indennizzo per autorizzarne la partenza, lasciando al PSV il compito di formulare una proposta adeguata. La trattativa è ancora in una fase iniziale e molto dipenderà dalla volontà del club olandese di anticipare un'operazione originariamente prevista per giugno. Il Napoli non ha dunque chiuso alla possibilità di una cessione, ma non intende rinunciare al belga senza una contropartita economica. I prossimi contatti serviranno a capire se l'interesse del PSV potrà trasformarsi in una vera negoziazione durante la sessione invernale.

Il futuro di Edon Zhegrova alla Juventus potrebbe essere lontano da Torino. L'esterno offensivo kosovaro, finora impiegato prevalentemente come alternativa da Luciano Spalletti, vorrebbe giocare con maggiore continuità e conquistare una maglia da titolare. Un obiettivo complicato dalla concorrenza nel reparto, soprattutto in vista dei rientri di Francisco Conceicao e Kenan Yildiz. Con Alajbegovic, Boga e Nico Gonzalez a completare le opzioni offensive, il classe 1999 sta valutando la possibilità di cambiare squadra già a gennaio.

Come racconta Tuttosport, tra le possibili destinazioni del kosovaro c'è l'Al Ittihad, che aveva già tentato di acquistarlo negli ultimi giorni del mercato estivo. Il grave infortunio del giovane Fernandes, indisponibile fino ad aprile, potrebbe spingere il club saudita a tornare alla carica. Attenzione anche al Monaco, alla ricerca di un esterno offensivo per il 4-2-3-1 di Filipe Luis. Trovano invece pochi riscontri le indiscrezioni sul Besiktas, che dopo l'arrivo di Ernest Poku sembra orientato verso altri ruoli.

La dirigenza bianconera dovrà decidere se continuare a puntare sull'ex Lille oppure sfruttare il suo mercato per ottenere risorse da reinvestire. Una cessione a gennaio, soprattutto in caso di offerta importante dall'Arabia Saudita, permetterebbe alla Juventus di finanziare nuovi acquisti senza appesantire il bilancio. La priorità resta consegnare a Spalletti rinforzi offensivi per la corsa al quarto posto, mentre Zhegrova cerca un progetto che possa garantirgli un ruolo da protagonista.

La Juventus non ha dimenticato Alexander Sorloth. Nonostante gli arrivi estivi di Randal Kolo Muani e Nick Woltemade, il centravanti norvegese dell'Atletico Madrid continua a essere uno degli obiettivi preferiti di Luciano Spalletti. L'allenatore bianconero ne apprezza le caratteristiche, differenti rispetto a quelle degli attaccanti attualmente a disposizione, e lo segue da tempo. Già prima dell'estate la Juventus aveva approfondito il suo profilo, arrivando a valutare un'operazione con gli spagnoli che avrebbe potuto coinvolgere Nico Gonzalez.

Secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport, i contatti tra Juventus e Atletico Madrid potrebbero riprendere sfruttando una nuova pedina: Jonathan David. Il canadese, trasferitosi in Spagna dopo le difficoltà incontrate a Torino, ha realizzato finora tre gol e due assist e potrebbe diventare la chiave dell'operazione. L'ipotesi è quella di uno scambio tra centravanti con valutazioni intorno ai 25-30 milioni di euro. Una soluzione gradita anche all'amministratore delegato Giovanni Carnevali, che riuscirebbe ad accontentare Spalletti e a realizzare una cessione utile per i conti del club, considerando i vincoli del settlement agreement sottoscritto con l'UEFA.

I primi segnali sull'asse Torino-Madrid sarebbero incoraggianti, anche perché Sorloth non ha dimenticato il corteggiamento bianconero. La Juventus, tuttavia, continua a valutare alternative in vista di gennaio. Tra i nomi monitorati figurano Folarin Balogun del Monaco e Gianluca Scamacca dell'Atalanta, già conosciuto da Carnevali ai tempi del Sassuolo. Resta nella lista anche Mateo Retegui, sebbene al momento l'ex attaccante atalantino non sembri particolarmente intenzionato a cambiare squadra.

TER STEGEN SUL FUTURO TRA AJAX E BARCELLONA: “OGGI NON POSSO SAPERLO - ”   Futuro tutto da scrivere quello di Marc-André Ter Stegen. Il portiere tedesco attualmente milita nell'Ajax, club che lo ha prelevato in prestito dal Barcellona e dove sta tenendo un rendimento ottimo. Inevitabile che si pongano le prime domande riguardo alla prossima stagione.
Interrogato sulla questione, ai microfoni di Sport Bild, ha dichiarato: "Siamo solo a novembre, quindi non posso davvero dire cosa succederà in estate". Difficile, dunque, al momento capire se tornerà in blaugrana oppure se resterà a difendere la porta dei lancieri (o altre opzioni).
L'ipotesi che possa tornare al Barcellona appare la più remota. Il tecnico Flick ha a disposizione due portieri di alto livello come Joan García e Livakovic. In più c'è Szczesny, il cui contratto è in scadenza e non verrà rinnovato. L'intenzione di Ter Stegen è di fare il titolare: motivo in più per allontanare il ritorno in Catalogna.

"Le mancherà Cristiano Ronaldo?", questa una delle domande che sono state poste al commissario tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, dopo la sconfitta interna dei suoi contro la Danimarca. È stato il primo impegno dei lusitani dopo l'addio alla nazionale da parte di CR7, e non è finita bene: 1-4 il pesante passivo in casa.

E la risposta di Jorge Jesus? L'allenatore è stato dubbioso e ha fatto notare che quello di Cristiano Ronaldo non sia più un tema d'attualità per il suo lavoro, vista la decisione presa dal giocatore. "Se sento la mancanza di Cristiano Ronaldo? In che modo e per cosa potrebbe mancarmi? Cristiano non è più in nazionale", le sue parole.

E ancora, il tecnico ha aggiunto: "Forse mi manca solamente per farmi compagnia. Lui non gioca più con il Portogallo". "Non è più qui con noi" - ha fatto ancora notare - "ha già deciso lui cosa volesse fare".

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