Lazio, la Premier può aspettare: per Isaksen si lavora al rinnovo

La Premier League in stand-by, almeno per qualche mese. Il futuro di Gustav Isaksen dovrebbe essere ancora legato alla Lazio, oltre l'attuale scadenza del contratto prevista per giugno 2028. Il piano della società è quello di rinnovare il contratto dell'esterno classe 2001, grande protagonista nell'ultimo mese e mezzo con quattro gol realizzati in Serie A. Numeri importanti che certificano una continuità ricercata per anni da Isaksen, capace di lampi importanti ma mai in grado di incidere con regolarità. Lo sta facendo e adesso la Lazio vuole blindarlo, vista anche la scadenza imminente del contratto. "La Premier League? Ora non ci penso. Il mio sogno è raggiungere la Champions League con la Lazio. Sarebbe un traguardo enorme" ha detto Isaksen dal ritiro della Danimarca, rimandando così qualsiasi discorso sul suo futuro.

Lazio, ipotesi rinnovo per Isaksen: prolungamento fino al 2031

Perno centrale per il futuro della Lazio o elemento cruciale nel piano del player-trading, per poter garantire una di questa due ipotesi Gustav Isaksen dovrà rinnovare il contratto in scadenza tra diciotto mesi. La Lazio è al lavoro con l'entourage del giocatore per prolungare l'accordo fino al 2031, riconoscendo anche un aumento al danese. L'ingaggio del classe 2001 può passare da 1,5 milioni a 2,5 bonus compresi, garantendo così stabilità per questa stagione in attesa di un'estate dove comunque delle uscite ci saranno. In Premier il Brentford ha tenuto d'occhio Isaksen, che può rappresentare una plusvalenza importante essendo arrivato tre anni e mezzo fa e pesando ancora a bilancio poco più di cinque milioni. Un'ipotesi che però sarà rinviata al termine della stagione, con Isaksen che prima vuole riportare la Lazio in Europa e perché no, magari dalla porta principale.