Oggi in TV, dove vedere l'Under 21, la Nations League e la Serie C

Continuano gli appuntamenti con il calcio in televisione anche oggi, lunedì 16 novembre 2026.

Si prosegue con il calendario della Nations League, che anche quest'oggi vede suddivise le partite lungo tre fasce orarie: le 15, le 18 e infine la prima serata alle 20.45. Gioca tra l'altro anche l'Italia Under 21 di Baldini, opposta ai pari età del Belgio in amichevole. Come anche negli ultimi giorni, però, si scende in campo pure in Serie C, con Perugia-Torres che viene mandata anche in chiaro. Di seguito l'intero programma, con a fianco di ciascun match l'orario del fischio d'inizio e il canale sul quale viene trasmesso il match.

15.00 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.00 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.15 Italia Under 21 vs Belgio Under 21 (Amichevole) - RAI 2

20.30 Albacete vs Celta (Segunda Division) - DAZN

20.45 Sorrento vs Monopoli (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 252) e NOW

20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Germania vs Olanda (Nations League) - SKY SPORT ARENA e NOW

20.45 Perugia vs Torres (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 251) e NOW