Ronaldinho è tornato a giocare in Serie C con il Ravenna: Miura, Cruijff e Pelé. Chi ha sfidato l'età

Il ritorno in campo di Ronaldinho, a 46 anni e dopo undici senza partite ufficiali, è durato 45 minuti. Tanto ha giocato il brasiliano nel derby di Serie C tra Ravenna e Forlì, vinto 2-0 dai giallorossi. Un'operazione soprattutto mediatica, ma con una presenza vera in campionato: l'ex Milan e Barcellona è partito titolare, ha partecipato all'azione del vantaggio firmato da Donati e ha salutato il pubblico all'intervallo. La sua ultima gara ufficiale risaliva al 2015, con il Fluminense. Non è certo il primo grande campione a ripensarci dopo aver annunciato l'addio al calcio, e nella storia non mancano esempi anche più sorprendenti.

Da Pelé a Cruijff, quando i campioni decidono di tornare

Il precedente più prestigioso è quello di Pelé, che nel 1974 salutò il Santos e un anno dopo accettò l'offerta dei New York Cosmos, contribuendo alla crescita del calcio statunitense. Un percorso simile a quello di Johan Cruijff, ritiratosi nel 1978 e tornato nel 1979 con i Los Angeles Aztecs. L'olandese avrebbe poi giocato anche con i Washington Diplomats, prima di rientrare in patria e vincere ancora con Ajax e Feyenoord. Zico scelse invece il Giappone nel 1991, contribuendo allo sviluppo del club che sarebbe diventato il Kashima Antlers. Più recente il caso di Paul Scholes: ritiratosi nel 2011, il centrocampista inglese fu richiamato da Alex Ferguson nel gennaio 2012, tornando immediatamente utile al Manchester United. Anche Arjen Robben ci ha riprovato, nel 2020, scegliendo il Groningen dopo aver lasciato il Bayern Monaco. E nel 2015 Rivaldo, a 43 anni, tornò a giocare con il Mogi Mirim, società di cui era presidente, riuscendo persino a segnare nella stessa partita del figlio Rivaldinho.

Miura gioca ancora a 59 anni. E Matthews arrivò a 50

Se invece il discorso riguarda l'età, il riferimento è Kazuyoshi Miura, che non è tornato perché non si è mai ritirato. Il giapponese ha 59 anni e continua a giocare nel Fukushima United, terza divisione nipponica. Nel 2026 ha portato il record di presenza in un campionato professionistico a 59 anni, 3 mesi e 12 giorni, prolungando il contratto fino al 2027. A luglio ha addirittura segnato in Coppa dell'Imperatore. Tra i grandi del passato, Stanley Matthews disputò l'ultima partita nel massimo campionato inglese con lo Stoke City nel 1965, cinque giorni dopo aver compiuto 50 anni. La stessa età che aveva Socrates quando, nel 2004, dopo quattordici anni di inattività, giocò una manciata di minuti con il Garforth Town, nelle serie minori inglesi. Romario, infine, tornò dal ritiro nel 2009, a 43 anni, e nel 2024 si fece tesserare nuovamente dall'America-RJ a 58 anni, con l'idea di giocare insieme al figlio Romarinho. In quest'ultimo caso, però, non disputò mai partite ufficiali.