Roma, c'è il Sinigaglia da sfatare: l’ultimo trionfo a Como risale al 1989
Marco Campanella
La Roma si prepara a tornare in campo dopo la lunghissima sosta per le nazionali. Domenica alle ore 12.30, i giallorossi saranno ospiti del Como allo stadio Giuseppe Sinigaglia, in una sfida che nasconde diverse insidie non solo per il valore dei ragazzi di Cesc Fabregas, ma anche alla luce dei precedenti. La squadra di Gian Piero Gasperini sarà chiamata a interrompere un digiuno di vittorie che dura da ben 37 anni.
Roma, la vittoria al Sinigaglia manca dal 1989: il bilancio
Nel complesso, sono 28 i precedenti in Serie A tra Roma e Como, con un bilancio comunque favorevole ai giallorossi: 13 vittorie, 8 pareggi e 7 successi della formazione lombarda. Numeri che cambiano, però, prendendo in considerazione esclusivamente le gare disputate al Sinigaglia. In casa del Como, infatti, la Roma ha conquistato soltanto 4 vittorie e altrettanti pareggi, mentre sono 6 le affermazioni dei padroni di casa.
Roma, due sconfitte negli ultimi due precedenti al Sinigaglia
A complicare il quadro è il bilancio delle ultime sfide disputate in terra lombarda: le ultime due gare disputate al Sinigaglia sono state entrambe perse dalla Roma.
Tra punti fondamentali per le ambizioni stagionali dei capitolini, ma anche per cancellare uno score negativo in casa del Como: è iniziata la missione per gli uomini di Gasperini.