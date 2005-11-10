Roma, c'è il Sinigaglia da sfatare: l’ultimo trionfo a Como risale al 1989

La Roma si prepara a tornare in campo dopo la lunghissima sosta per le nazionali. Domenica alle ore 12.30, i giallorossi saranno ospiti del Como allo stadio Giuseppe Sinigaglia, in una sfida che nasconde diverse insidie non solo per il valore dei ragazzi di Cesc Fabregas, ma anche alla luce dei precedenti. La squadra di Gian Piero Gasperini sarà chiamata a interrompere un digiuno di vittorie che dura da ben 37 anni.

Roma, la vittoria al Sinigaglia manca dal 1989: il bilancio Per ritrovare l’ultimo successo romanista in casa dei lariani, bisogna infatti tornare al 30 aprile 1989, quando Lionello Manfredonia regalò i tre punti alla squadra di Niels Liedholm.

Nel complesso, sono 28 i precedenti in Serie A tra Roma e Como, con un bilancio comunque favorevole ai giallorossi: 13 vittorie, 8 pareggi e 7 successi della formazione lombarda. Numeri che cambiano, però, prendendo in considerazione esclusivamente le gare disputate al Sinigaglia. In casa del Como, infatti, la Roma ha conquistato soltanto 4 vittorie e altrettanti pareggi, mentre sono 6 le affermazioni dei padroni di casa.