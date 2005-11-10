Endrick chiama Roma e Milan: "Voglio giocare, a gennaio non so cosa succederà"

Il futuro di Endrick resta uno dei temi caldi in casa Real Madrid in vista del mercato di gennaio. L’attaccante brasiliano, arrivato in Spagna con grandi aspettative dopo l’esplosione al Palmeiras, ha ammesso di non avere ancora certezze sul prossimo capitolo della sua carriera, pur ribadendo la volontà di trovare maggiore spazio.

Intervenuto dal ritiro della nazionale brasiliana, il classe 2006 ha parlato apertamente della sua situazione: "Ho solo 20 anni, vedremo come andranno le cose. Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni".

"Non so cosa accadrà a gennaio"

Endrick non ha escluso nessuna possibilità per il futuro immediato: "Non so cosa succederà a gennaio, è nelle mani di Dio. Desidero solo il meglio per la mia carriera. Quello che deve accadere, accadrà. Rimarrò umile e continuerò a dare il massimo". Il brasiliano ha però chiarito di non voler chiudere la porta al Real Madrid: "Madrid è una città meravigliosa, ma farò sempre ciò che è necessario per crescere nella mia carriera".

Il rapporto speciale con Mourinho

Un ruolo importante nella sua gestione lo sta avendo José Mourinho, arrivato sulla panchina dei Blancos e molto vicino al giovane attaccante. Endrick ha raccontato il rapporto con il tecnico portoghese: "Ho grande fiducia in Mourinho. Mi contatta ogni giorno, non per parlare di calcio, ma per sapere come sto nella mia vita personale". E proprio questo sostegno sembra aver rafforzato il suo legame con il club: "Darò sempre tutto per il Real Madrid, perché il club viene prima di ogni cosa. Le attenzioni e l’affetto che Mourinho mi dimostra mi danno ancora più motivazione".

Intanto Endrick guarda anche al futuro con il Brasile: "Spero di arrivare al massimo livello nel 2030 per aiutare la nazionale. Vogliamo tutti riportare a casa la Coppa del Mondo".