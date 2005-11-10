Roma senza Svilar per un mese: ora tocca a Gollini. E Gasp reintegra Vasquez
Marco Campanella
“Sarà una tegola, ma nelle stagioni lunghe succedono questi imprevisti”. Gian Piero Gasperini ha definito così l'infortunio di Mile Svilar nella conferenza stampa alla vigilia di Como-Roma. Il portiere giallorosso ha riportato una frattura da stress in allenamento al quinto dito, nella parte inferiore. “La frattura non è scomposta, ma richiederà un mese almeno di guarigione. Si sta decidendo se mettere una vite, questo lo farà rientrare dopo la sosta”, ha spiegato il tecnico. Svilar sarà costretto a saltare le prossime nove partite, sei di Serie A e tre di Champions League.
Roma, senza Svilar tocca a Gollini. Gasp: “Deve avere la fiducia di tutti”
Senza Svilar, toccherà a Pierluigi Gollini difendere i pali della Roma. Il numero 95, nella Capitale da un anno e mezzo, ha raccolto una sola presenza: il pareggio per 1-1 contro il Panathinaikos dello scorso 29 gennaio. Per ritrovare una sua gara in Serie A bisogna tornare addirittura al 5 ottobre 2024, quando il suo Genoa perse 5-1 contro l'Atalanta di Gasperini. Il tecnico, però, punta su di lui: “È un ottimo secondo, ora ha la possibilità di giocare. Si è allenato sempre bene, deve avere la fiducia di tutti. Adesso avrà continuità”.
Roma, Gasp reintegra Vasquez in rosa: torna in lista per la Serie A
L'infortunio di Svilar porta anche al reintegro di Denis Vasquez, rimasto in rosa dopo non aver trovato una sistemazione in estate. Il portiere colombiano completerà il reparto con Gollini e De Marzi in campionato. In Champions League, invece, non sarà possibile modificare la lista: spazio quindi ad Alessio Marcaccini, portiere della Primavera.