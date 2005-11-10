Roma senza Svilar per un mese: ora tocca a Gollini. E Gasp reintegra Vasquez

“Sarà una tegola, ma nelle stagioni lunghe succedono questi imprevisti”. Gian Piero Gasperini ha definito così l'infortunio di Mile Svilar nella conferenza stampa alla vigilia di Como-Roma. Il portiere giallorosso ha riportato una frattura da stress in allenamento al quinto dito, nella parte inferiore. “La frattura non è scomposta, ma richiederà un mese almeno di guarigione. Si sta decidendo se mettere una vite, questo lo farà rientrare dopo la sosta”, ha spiegato il tecnico. Svilar sarà costretto a saltare le prossime nove partite, sei di Serie A e tre di Champions League.

Roma, senza Svilar tocca a Gollini. Gasp: “Deve avere la fiducia di tutti”

Senza Svilar, toccherà a Pierluigi Gollini difendere i pali della Roma. Il numero 95, nella Capitale da un anno e mezzo, ha raccolto una sola presenza: il pareggio per 1-1 contro il Panathinaikos dello scorso 29 gennaio. Per ritrovare una sua gara in Serie A bisogna tornare addirittura al 5 ottobre 2024, quando il suo Genoa perse 5-1 contro l'Atalanta di Gasperini. Il tecnico, però, punta su di lui: “È un ottimo secondo, ora ha la possibilità di giocare. Si è allenato sempre bene, deve avere la fiducia di tutti. Adesso avrà continuità”.

Roma, Gasp reintegra Vasquez in rosa: torna in lista per la Serie A

L'infortunio di Svilar porta anche al reintegro di Denis Vasquez, rimasto in rosa dopo non aver trovato una sistemazione in estate. Il portiere colombiano completerà il reparto con Gollini e De Marzi in campionato. In Champions League, invece, non sarà possibile modificare la lista: spazio quindi ad Alessio Marcaccini, portiere della Primavera.