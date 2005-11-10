INTER, RAGIONAMENTI SERI SUL FUTURO DI STONES, MENTRE PER THURAM SI LAVORA AL RINNOVO. MILAN E JUVENTUS SI SPINTONANO PER BALDE E BRUNO FERNANDES, IL BARCELLONA NON CI STA. DUE RINNOVI PER I ROSSONERI, CAMARDA VIA E QUANTI NOMI PER RINFORZARE LE CORSIE. NAPOLI, AVVICINAMENTO A MCTOMINAY PER IL PROLUNGAMENTO, PER IL BOLOGNA BONDO È UN'IDEA.



L'Inter valuta la possibilità di intervenire sul reparto difensivo per consegnare a Cristian Chivu un nuovo centrale dotato di esperienza, affidabilità e caratteristiche funzionali al suo sistema di gioco, ma ogni operazione dovrà sottostare ai rigidi paletti finanziari fissati da Oaktree. A differenza degli importanti investimenti garantiti la scorsa estate, la proprietà orienta infatti la dirigenza verso un mercato improntato alla prudenza e privo di spese fuori scala: complice un avvio di stagione segnato da diversi stop fisici e da equilibri arretrati ancora precari, le scelte nerazzurre dipenderanno in larga misura dalle risposte che fornirà nei prossimi mesi John Stones, arrivato dal Manchester City ma finora poco convincente, prima di decidere se affondare concretamente il colpo per un innesto a condizioni sostenibili.

L'Inter sta trattando il prolungamento di Marcus Thuram, legato al club fino a giugno 2028 con uno stipendio da 6,5 milioni di euro a stagione più bonus. La dirigenza nerazzurra ha proposto una parte fissa ridotta tra i 4,5 e i 5 milioni di euro, compensata da premi legati a obiettivi individuali e di squadra. L'attaccante francese al momento non accetta una riduzione della base fissa e le parti hanno programmato nuovi incontri.

Il futuro di Alejandro Balde continua a infiammare le trame del calciomercato tra Spagna e Italia: nonostante le parole di incoraggiamento del presidente blaugrana Joan Laporta - intenzionato a recuperarlo e a fargli ritrovare entusiasmo dopo un avvio complicato al Camp Nou - il laterale del Barcellona è finito nel mirino di Milan e Juventus. Se i rossoneri hanno già avviato i contatti da diverse settimane, i bianconeri ne apprezzano qualità e giovane età ma restano vincolati a un'uscita nel reparto, con Cabal principale indiziato a partire rispetto a Cambiaso per ragioni di lista legate agli stranieri. Nel frattempo l'agente Jorge Mendes ha già incontrato la dirigenza catalana, che subordina un eventuale via libera all'arrivo preventivo di un altro difensore, mentre lo stesso Balde valuta le proposte ricevute e attende possibili mosse dalla Premier League, pronto a spingere per un prestito fino a fine stagione.

Francesco Camarda è sempre più lontano dal Milan. Dal canto suo, il giovane attaccante rossonero affronta lo scarso minutaggio con grande maturità: il classe 2008 ha ribadito l'attaccamento alla maglia, la volontà di restare positivo ignorando i giudizi esterni e l'orgoglio condiviso con i genitori, in attesa di gennaio, quando il club gli cercherà una sistemazione in prestito - verosimilmente di un anno e mezzo - per garantirgli continuità prima del definitivo rientro al Diavolo.

Al contrario, il Milan lavora anche al rinnovo di Alphadjo Cisse. Per il trequartista classe 2006 (6 reti in Serie A e 9 stagionali) i colloqui riguardano ora i bonus per estendere dal 2030 al 2031 l'accordo firmato a febbraio 2026, portando l'ingaggio dagli attuali 800mila euro ad almeno 1,5 milioni annui.

Adrien Rabiot è ad un passo dall'annuncio del prolungamento. Il centrocampista francese, in scadenza il 30 giugno 2028, ha ricevuto una proposta di prolungamento fino al 2030 con opzione per l'anno successivo e relativo adeguamento economico. Il club rossonero, che lo considera un punto fermo per il tecnico Amorim anche in vista del probabile addio di Modric la prossima stagione, punta ad annunciare l'accordo prima di Natale.

E in entrata? Il Milan si prepara a rinforzare le corsie esterne per ampliare le soluzioni tattiche a disposizione di Ruben Amorim. Sulla fascia destra la pista più gradita porta a Noussair Mazraoui, profilo duttile ed esperto già allenato dal tecnico portoghese e oggi al Manchester United di Mauricio Pochettino. Sullo sfondo restano però anche i giovani talenti Givairo Read, classe 2006 del Feyenoord valutato 25-30 milioni di euro con rischio asta, e Malo Gusto del Chelsea, pista da monitorare per costi e situazione a Londra. Ancora più intensa è la ricerca a sinistra, dove la dirigenza rossonera valuta sia l'investimento graduale sul classe 2005 del Rennes Mahamadou Nagida sia l'usato sicuro Juan Miranda del Bologna, tenendo d'occhio il costoso Maxim de Cuyper del Brighton, valutato intorno ai 50 milioni di euro.

Il futuro di Bruno Fernandes appare sempre più lontano dal Manchester United, con il centrocampista portoghese in scadenza di contratto nel giugno 2027 e i dialoghi per il rinnovo attualmente fermi. Dopo un'altra annata complicata a Old Trafford, l'ex Sampdoria e Udinese è finito nel mirino di Juventus e Milan, pronte a valutare un suo ritorno in Serie A. Per i bianconeri la qualificazione alla prossima Champions League rappresenta una condizione imprescindibile sia per convincere il centrocampista portoghese sia per rendere sostenibile l'operazione, mentre i rossoneri possono giocarsi la carta Ruben Amorim oltre ai buoni rapporti condivisi con l'agenzia del calciatore. Nel frattempo, l'entourage del 32enne sta sondando le diverse opportunità sul mercato, ma il giocatore non ha fretta di decidere e vuole prima individuare un progetto tecnico capace di riportarlo a competere per traguardi prestigiosi.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha incontrato l'agente di Scott McTominay, Colin Murdock, negli scorsi giorni per discutere il rinnovo del contratto attualmente valido fino a giugno 2028. Le parti restano distanti sul piano economico: il centrocampista scozzese, che oggi percepisce circa 4 milioni di euro netti, ha richiesto un ingaggio a partire da almeno 7 milioni di euro netti a stagione. La società di Aurelio De Laurentiis intende invece contenere il monte ingaggi e ringiovanire la rosa.

Il Bologna ha messo nel mirino Warren Bondo, ex centrocampista del Monza attualmente fuori rosa al Milan dopo l'ultima stagione trascorsa alla Cremonese e desideroso di rilanciarsi. Le manovre della dirigenza rossoblù non riguarderanno soltanto la mediana e ogni movimento in entrata resterà strettamente subordinato alle cessioni di chi sta trovando poco spazio e potrebbe chiedere di partire: tra i giocatori in bilico spicca in particolare Nikola Moro, apparso smarrito dal suo rientro a Casteldebole dopo aver vissuto l'intero Mondiale in panchina con la propria nazionale.

BARCELLONA, DALL'OLANDA PIACE NIJSTAD. IL WATFORD UFFICIALIZZA IL POST-DIONISI, CHELSEA FORTE SU ALEX SCOTT. IL PSG SI FA TENTARE DA NICO WILLIAMS, MA HA ANCHE DUE ALTERNATIVE PER OVVIARE AGLI INFORTUNI DI DOUE E KVARA.



Il Barcellona continua a monitorare con grande attenzione l'Eredivisie e ha messo nel mirino Ruud Nijstad, diciottenne difensore olandese del Twente. Il classe 2008, cresciuto nel vivaio del club di Enschede,è già nel giro della Nazionale olandese Under 21 e si è imposto stabilmente in prima squadra come difensore centrale e all'occorrenza terzino sinistro, collezionando già 20 presenze stagionali. I blaugrana nutrono un forte interesse per lui dopo aver già riallacciato i contatti con gli olandesi a fine agosto, quando l'operazione sfumò con il conseguente rinnovo contrattuale del giocatore; tuttavia, la strada resta in salita sia per la concorrenza di Chelsea, Manchester United e Manchester City, sia per la valutazione di almeno 20 milioni di euro fissata dal Twente, che non esclude una cessione a gennaio solo a patto di trattenere Nijstad in prestito fino al termine della stagione.

Il Watford ha ufficializzato il nome dell'allenatore che prenderà il posto di Alessio Dionisi sulla panchina degli Hornets: si tratta di Edward Iordanescu. L'ex allenatore della Nazionale rumena, 48 anni, ha firmato un contratto ieri sera ed è arrivato nell'Hertfordshire questa mattina. "Sono molto orgoglioso e felice di essere in questa società. La squadra è in un momento difficile, ma ho già visto molte delle partite negli ultimi giorni e sono molto fiducioso per il futuro", si è presentato alla piazza e al club di Championship.

Il Chelsea vuole fare sul serio per Alex Scott nel mercato di gennaio. I Blues intendono spingere per il centrocampista inglese del Bournemouth, già inseguito senza successo nell'ultima sessione estiva. In estate il club londinese si è visto respingere un'offerta da 64 milioni di sterline per il giocatore, oggi 23enne e al Bournemouth dall'agosto 2023, quando arrivò per circa 25 milioni. Dopo una serie di incontri con gli agenti di Scott le Cherries hanno cambiato posizione e sarebbero ora disposti a trattare già a gennaio. Il Bournemouth, però, si aspetta offerte vicine alla propria valutazione e si prepara all'addio: un incasso che supererebbe il record del club, i 60,2 milioni di sterline versati dal Manchester City per Antoine Semenyo nel gennaio di quest'anno.

E se il Paris Saint-Germain per l'emergenza infortuni (Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia out il resto della stagione) si fiondasse su un vecchio obiettivo del Barcellona? L'identikit tracciato dal club parigino riguarda un esterno offensivo duttile, abile nell'uno contro uno e nel creare superiorità numerica: il primo nome sulla lista è quello di Nico Williams dell'Athletic Bilbao, affiancato dalle piste giovani che portano ad Antonio Nusa del Lipsia ed Estevao del Chelsea. L'assalto all'internazionale spagnolo classe 2002 si preannuncia tuttavia tutt'altro che semplice: legato al club basco fino al 30 giugno 2035 dopo il rinnovo firmato nel luglio 2025, Williams è protetto da una clausola rescissoria aumentata di oltre il 50% - oltre i 90 milioni di euro, pur senza cifre ufficiali - e, come ribadito dallo stesso giocatore lo scorso ottobre dopo la sfida contro il Getafe, ha già respinto in passato le offerte di top club europei come Barcellona, Arsenal e lo stesso PSG pur di restare a Bilbao.